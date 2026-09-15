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Ценовые ожидания бизнеса в электроэнергетике и водоснабжении обновляют максимумы

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Ценовые ожидания предприятий РФ в сентябре наиболее заметно выросли в электроэнергетике и водоснабжении в преддверии индексации тарифов ЖКХ с октября 2026 года, говорится в комментарии ЦБ РФ по итогам опроса компаний.

"Ценовые ожидания в электроэнергетике достигли максимума за всю историю наблюдений, в водоснабжении они обновили рекорд с декабря 2022 года", - отмечает Банк России.

В сентябре ценовые ожидания уменьшились только у предприятий розничной торговли и сельского хозяйства, подчеркивает ЦБ.

Ранее сообщалось, что ценовые ожидания предприятий РФ в сентябре росли третий месяц подряд. Этот показатель в сентябре увеличился до 22,7 пункта, обновив максимум с января 2026 года (в августе он составлял 21,1 пункта, в июле - 20,5 пункта).

Средний ожидаемый предприятиями темп прироста цен на следующие три месяца (в годовом выражении) в сентябре увеличился до 7,0% с 6,3% в августе. Наименьший прирост цен ожидается в сельском хозяйстве (2,7%), наибольший - в электроэнергетике (27,4%) и водоснабжении (24,4%).

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