В Таджикистане производство сельхозпродукции за 25 лет выросло в 122 раза

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В Таджикистане за последние 24 лет производство сельскохозяйственной продукции выросло в 122 раза и в 2025 году достигло 85 млрд сомони (текущий курс $1- 9,24 сомони), сообщает Агентство по статистике при президенте .

За этот период производство зерна увеличилось в 6 раз, картофеля - в 12 раз, овощей - в 11 раз, фруктов - в 48 раз.

Общий объем производства сельскохозяйственной продукции в 2025 году составил 85 млрд сомони, увеличившись по сравнению с 1991 годом в 3,7 раза.

На сельское хозяйство приходится более 21% валового внутреннего продукта Таджикистана, при этом отрасль обеспечивает занятость более 61% населения.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в выступлении по случаю 35-летия государственной независимости республики заявил, что сейчас уровень обеспечения населения основными продуктами питания за счет отечественного производства превышает 85%.

В период независимости уровень обеспеченности населения картофелем достиг 135,4% от физиологической нормы, овощами - 2,4 раза, луком - 4 раза, морковью - 3,9 раза, бахчевыми культурами - 3,9 раза. Обеспеченность фруктами и виноградом составляет 100%, мясом - 104,1%, молоком - 100%, яйцами - 74%.

Сельское хозяйство является одной из ключевых отраслей экономики Таджикистана. От уровня ее развития в значительной степени зависит обеспечение продовольственной безопасности страны - одной из стратегических целей правительства.