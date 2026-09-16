Доходы населения США в 2025 году выросли до рекорда

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Доходы американцев в 2025 году достигли рекордного уровня, кроме того разрыв в оплате труда женщин и мужчин сократился, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на ежегодный отчет Бюро переписи населения.

Медианный доход населения США увеличился на 2,6% (с поправкой на инфляцию) и составил $87,46 тысячи. Это выше предыдущего пика, зафиксированного в 2019 году непосредственно перед началом пандемии COVID-19 и составлявшего $85,32 тысячи.

Рост наблюдался в домохозяйствах с высоким уровнем достатка, тогда как в семьях с низким доходом изменений не произошло. Это отражает углубление неравенства, при котором основная часть потребительских расходов приходится на граждан с высокими заработками, отмечает WSJ.

После двух лет подряд, когда разрыв в оплате труда женщин и мужчин увеличивался, в прошлом году ситуация изменилась. Женщины, работавшие полный день в течение всего года, получали около 84 центов на каждый доллар, заработанный мужчинами на аналогичных должностях (в 2024 году - около 81 цента).

Среди расовых групп наибольший рост доходов был зафиксирован в домохозяйствах чернокожих американцев - на 4,8% (до $59,98 тысячи), доходы белых американцев не латиноамериканского происхождения повысились на 2,9% (до $91,93 тысячи). Доходы в домохозяйствах латиноамериканцев и азиатов почти не изменились - $73,26 тысячи. и $126,3 тысячи.

Доля бедных американцев в прошлом году опустилась до самой низкой отметки за время ведения расчетов - 10,2% по сравнению с 10,7% в 2024 году.

За чертой бедности в стране проживали 34,5 млн американцев. Для одиноких людей порог бедности составлял около $15 тысяч дохода в год, для семьи из четырех человек - примерно $33 тысячи.

В 2025 году в стране насчитывалось 26,7 млн человек, не имевших доступа к медицинскому страхованию в течение всего года. Это составляет 7,9% населения. Относительно 2024 года данный показатель практически не изменился.