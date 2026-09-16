Поиск

Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,3%

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Мосбирже в среду демонстрирует смешанную динамику цен blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками после бурного роста начала недели в ожидании новостей на тему украинского урегулирования; негативным фактором выступает проседающая в рамках коррекции нефть (ноябрьский фьючерс на Brent опустился к $108 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов подросли на 0,3%.

К 9:01 индекс МосБиржи составил 2343,56 пункта (+0,3%), индекс РТС - 876,43 пункта (+0,3%). Из индексных акций лидируют в росте бумаги "Норникеля" (+0,9%), "Газпрома" (+0,6%), Сбербанка (+0,5% и +0,4% "префы"), "ВК" (+0,5%), но просели акции "МТС" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,4%), "НЛМК" (-0,4%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 16 сентября, составляет 84,2362 руб. (-10,01 копейки).


Московская биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"СовЭкон" прогнозирует в июле-сентябре минимальный с 2010 года экспорт пшеницы

ЦБ РФ возобновит снижение ставки, убедившись в развороте инфляционных процессов

 ЦБ РФ возобновит снижение ставки, убедившись в развороте инфляционных процессов

В Гонконге представили первый в истории план развития на пятилетку

Алиханов предложил создать "национального нефтесервисного чемпиона"

Россия начала поставки водки в Парагвай

 Россия начала поставки водки в Парагвай

Brent подешевела до $108,03 за баррель

СМИ сообщили о планах продлить запрет экспорта ДТ для производителей до ноября

Европейские фондовые индексы снизились во вторник

 Европейские фондовые индексы снизились во вторник

Минфин готовит поправки о выводе на IPO компаний с участием регионов в капитале

 Минфин готовит поправки о выводе на IPO компаний с участием регионов в капитале

Brent подорожала до $108,4 за баррель
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11767 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3734 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов