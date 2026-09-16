Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,3%

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Мосбирже в среду демонстрирует смешанную динамику цен blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками после бурного роста начала недели в ожидании новостей на тему украинского урегулирования; негативным фактором выступает проседающая в рамках коррекции нефть (ноябрьский фьючерс на Brent опустился к $108 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов подросли на 0,3%.

К 9:01 индекс МосБиржи составил 2343,56 пункта (+0,3%), индекс РТС - 876,43 пункта (+0,3%). Из индексных акций лидируют в росте бумаги "Норникеля" (+0,9%), "Газпрома" (+0,6%), Сбербанка (+0,5% и +0,4% "префы"), "ВК" (+0,5%), но просели акции "МТС" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,4%), "НЛМК" (-0,4%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 16 сентября, составляет 84,2362 руб. (-10,01 копейки).



