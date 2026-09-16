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"Россети" ожидают увеличения инвестпрограммы в этом году до примерно 1 трлн рублей

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Инвестпрограмма ПАО "Россети" в 2026 году может составить около 1 трлн рублей, сообщил на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным глава компании Андрей Рюмин.

"Что касается инвестиционной программы, то на сегодняшний день, на 2026 год прогнозируется инвестиционная программа в размере около 1 трлн рублей. Это приблизительно на треть превышает инвестиционную программу 2025 года", - сказал он.

Объем ремонтной программы компании в этом году более 135 млрд руб., что на 12% выше показателя прошлого года, также отметил топ-менеджер.

Ранее Рюмин говорил, что ориентир по инвестпрограмме на этот год составлял "в районе 900 млрд рублей".

"Россети" – электросетевая компания, структуры которой управляют магистральными и распределительными сетями. В 2023 году была завершена реорганизация сетевого холдинга, в ходе которой к бывшей "ФСК ЕЭС" (управляла магистральными сетями - ИФ) присоединили ранее материнское для нее ПАО "Россети", а также АО "ДВЭУК-ЕНЭС", ОАО "Томские магистральные сети" и АО "Кубанские магистральные сети".

Доля РФ в капитале "Россетей" составляет по итогам завершившейся зимой очередной допэмиссии 77,02%. Согласно данным на сайте компании, еще 22,98% приходятся на прочих акционеров, включая компании из группы "Россети".

Россети
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