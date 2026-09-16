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РЖД планируют новые проекты в странах Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" планирует новые проекты в странах Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки, сообщил глава компании Олег Белозеров в среду на просветительском марафоне "Знание" в Екатеринбурге.

"РЖД не только перевозит грузы в дружественные страны, но и развивает их инфраструктуру. За последние годы мы реализовали свыше полутора десятков проектов за рубежом, сформировали уникальные компетенции. Например, в Сербии мы построили первую на Балканах скоростную железнодорожную линию, поезда здесь могут развивать скорость до 200 км в час. Управляем железными дорогами в Армении и Монголии, сотрудничаем с Белоруссией, Туркменистаном, Киргизией и многими другими государствами", - отметил он.

"В планах выход на рынки стран Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки. Мы рассчитываем, что предстоящий саммит "Россия-Африка", который пройдет уже в следующем месяце, даст импульс новым совместным проектам", - сказал Белозеров.

РЖД
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