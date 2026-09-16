"Атом" хочет выпустить на "Москвиче" до 10 тыс. электромобилей к 2028 году

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Первые 10 тыс. электромобилей "Атом", массовый выпуск которых стартовал на "Москвиче", планируется выпустить до 2028 года, сообщил журналистам гендиректор АО "Кама" Игорь Поваразднюк.

Планы проекта "Атом", которым занимается учрежденное в 2021 г. АО "Кама" при участии Росатома, "КАМАЗа", ПСБ, Минпромторга и российских институтов развития, были озвучены в среду на пресс-подходе, приуроченном к старту массового производства электромобиля.

"За многие годы "Атом" - первая новая платформа с применением современных технологий, предназначенная для развития массовых автомобилей. И "Атом" - первый автомобиль, выпущенный на этой платформе. За последние десятилетия было несколько попыток создания новых продуктов в этом сегменте. Только "Атом" смог дойти до главного конвейера завода, вопреки не мыслимым ранее ограничениям", - сказала журналистам гендиректор "Москвича" Елена Фролова.

Столичный автозавод, по ее словам, в кратчайшие сроки модернизировал и запустил участок сборки "Атома".

"Это стало основой не только долгосрочного сотрудничества завода с новым брендом, но и значительным вкладом в развитие инновационного российского автомобильного кластера. Компания в ближайшее время планирует выйти на темп 20 автомобилей в день и продолжать наращивание объемов в 2027 году", - сказала Фролова.

Поваразднюк, в свою очередь, напомнил, что "Атом" уже начал передавать первые машины клиентам в рамках предзаказов.

"Сейчас совместно с командой завода "Москвич" мы заняты выходом на мощности до 20 автомобилей в смену, что позволит нам как быстрее удовлетворить уже осуществленные предварительные бронирования, так и выйти на показатель до 10 тысяч электромобилей, совокупно в 2026 и 2027 годах", - сообщил глава "Атома".

По его словам, уровень локализации электрокара составляет до 70%.

"Это означает, что "Атом" становится самым высоколокализованным электромобилем в РФ. Это локализация, начиная от металла и штамповки и заканчивая высокотехнологичными элементами и передовым ПО", - сказал Поваразднюк, напомнив, что локализацией ключевых компонентов высоковольтной системы, включая батарею и электропривод, проект занимается совместно с дочерними предприятиями Росатома.

"Атом" создан на базе собственной технологической платформы. Платформенность технологий подразумевает, что на базе этих решений могут создаваться и новые модели. В ближайший год мы фокусируемся на том, чтобы объём цифровых функций именно на текущем автомобиле нарастить достаточно значительно. А в течение 2027 года планируем прорабатывать уже варианты потенциальных новых моделей на базе созданной платформы", - добавил Поваразднюк.

Глава проекта "Атом" напомнил, что электромобиль недавно был включен в перечень Минпромторга для работы в такси и сообщил, что уже в этом году планируется запустить несколько пилотных проектов с сервисами каршеринга.

На вопрос о точке окупаемости проекта "Атом" в производстве Поваразднюк не ответил в количественных категориях.

"Атом" - достаточно инновационный проект по типу так называемой новой школы электромобильных проектов, которая зародилась, начиная с Tesla, и продолжила свою жизнь в Китае. Поэтому говорить про окупаемость электромобильных проектов в классическом понимании, в штуках производства, не совсем правильно. Это более многогранная конструкция. Она включает в себя масштабирование и капитализацию платформенных технологий, когда средства инвестируются в платформу, и дальше эта платформа может масштабироваться, в том числе и на другие автобренды", - отметил гендиректор "Атома".

"Платформа имеет свою стоимость и будущую ценность, будущие денежные потоки. Речь также про программное обеспечение, которое имеет собственный отдельный трек капитализации и монетизации. Поэтому здесь мы точно будем стремиться к максимизации объёмов. Российский рынок точно уже встал на рельсы электрификации транспорта. Он имеет огромный потенциал, если посмотреть на точку, в которой находятся лидирующие рынки и точку, где сейчас находимся мы. Это огромный потенциал, и мы планируем занять одну из ключевых позиций. Сейчас мы сфокусированы на достижении объёмов 2026-27 годов. И дальше - на масштабировании нашей платформы на новые модели", - сказал Поваразднюк.