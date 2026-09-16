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Золото дорожает на фоне снижения доходности гособлигаций США

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Цены на золото поднимаются в среду благодаря снижению цен на нефть и уменьшению доходности государственных облигаций США.

К 14:05 по московскому времени котировки декабрьских фьючерсов на золото на бирже Comex поднимаются на 1,4%, до $4391,5 за унцию.

Серебро дорожает на 2,2%, до $65,27 за унцию, платина - на 0,9%, до $1792,7 за унцию.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), в ходе торгов растет менее чем на 0,1%. На доллар оказывают давление снижающиеся цены на нефть, что немного ослабило опасения по поводу инфляции в США.

Доходность 10-летних госбондов США в ходе торгов опускается примерно на 2 базисных пункта, до 4,986%.

Ключевым событием для мировых рынков в среду станет объявление итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Трейдеры на рынке деривативов оценивают вероятность увеличения процентной ставки как минимум на 25 базисных пунктов почти в 93%, по данным FedWatch.

"Золото сегодня укрепляется на фоне не столь сильного доллара, снижения цен на нефть и понижения доходности американских облигаций, - сказал Никос Цабурас из Tradu.com (принадлежит Jefferies). - С точки зрения теханализа в краткосрочной перспективе преобладает нисходящий тренд, но дальнейшая траектория цен на золото будет зависеть от решения ФРС".

Comex США ФРС
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