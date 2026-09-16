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Снижение цен на нефть ускорилось, Brent опускалась ниже $105 за баррель

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Падение цен на нефть усилилось вечером в среду. Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:37 по московскому времени дешевеют на $3,18 (2,92%), до $105,57 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) падают в цене к этому времени на $3,6 (3,4%), до $102,23 за баррель.

Ранее в ходе торгов котировки Brent опускались до $104,32 за баррель, WTI - до $101,1 за баррель.

Давление на нефтяные котировки оказали опубликованные в среду данные, показавшие неожиданный рост запасов продуктов нефтепереработки в Штатах на прошлой неделе.

По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за минувшую неделю сократились на 640 тыс. баррелей, тогда как аналитики в среднем ожидали более существенного снижения, на 1,6 млн баррелей.

Товарные запасы бензина увеличились на 794 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,585 млн баррелей. Эксперты прогнозировали сокращение резервов бензина на 1 млн баррелей и рост запасов дистиллятов на 100 тыс. баррелей.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия планирует увеличить объем поставок нефти азиатским НПЗ путем перевалки с судна на судно в оманском порту Сохар. Эта новость позволила ослабить опасения по поводу масштабных перебоев поставок, отметил аналитик UBS Джованни Стауново.

Между тем министр энергетики США Крис Райт заявил в интервью Fox News, что некая нефтегазовая компания вскоре объявит о масштабных инвестициях в Венесуэлу. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники написало, что этой компанией может стать Continental Resources, а объявление будет сделано на энергетическом саммите G20 в Хьюстоне.

Brent WTI
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