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Saudi Aramco может частично возобновить работу нефтепровода "Восток-Запад" в ближайшие дни

Saudi Aramco может частично возобновить работу нефтепровода "Восток-Запад" в ближайшие дни
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия планирует восстановить прокачку нефти по нефтепроводу "Восток-Запад", прекратившему работу на прошлой неделе из-за атак БПЛА, примерно до половины прежнего объема уже в ближайшие дни, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, госкомпания Saudi Aramco работает над тем, чтобы обойти поврежденный участок трубопровода, что позволит частично возобновить его работу. Компания намерена полностью восстановить трубопровод примерно через шесть недель, отметили источники.

Представители Aramco и министерства энергетики Саудовской Аравии не ответили на запрос Bloomberg о комментарии.

Нефтепровод "Восток-Запад" пропускной способностью около 7 млн баррелей в сутки и длиной 1,2 тыс. км использовался для доставки саудовской нефти в порт Янбу на Красном море, откуда топливо отгружается клиентам в обход Ормузского пролива. По сообщениям западных СМИ, в результате атак беспилотников были повреждены две насосные станции, обслуживающие этот трубопровод.

Saudi Aramco Саудовская Аравия
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