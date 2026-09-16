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ЦБ РФ хочет дифференцировать макронадбавки по кредитам крупным компаниям

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Банк России хочет получить дополнительные полномочия, которые позволят устанавливать макронадбавки по кредитам юрлицам не только в зависимости от характеристик ссуды, но и от показателей заемщика, следует из проекта основных направлений развития финансового рынка на 2027-2029 годы.

"Банк России продолжит работу по совершенствованию механизма установления макропруденциальных надбавок, в частности, рассматривается вопрос о внесении законодательных изменений, предусматривающих полномочия Банка России устанавливать такие надбавки с учетом не только характеристик кредита (займа), но и характеристик самого заемщика (в частности, для организаций - величина коэффициента покрытия процентов (ICR), что позволит обеспечить более точную калибровку надбавок к коэффициентам риска", - говорится в документе.

ЦБ пояснил, что эти полномочия позволят более гибко устанавливать макронадбавки для заемщиков - юридических лиц, в частности, в зависимости от величины коэффициента покрытия процентов (ICR). "Это даст возможность дифференцировать макронадбавки для крупных компаний-заемщиков", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Банка России.

Макропруденциальные надбавки - первый макропруденциальный инструмент, появившийся в арсенале Банка России. Уже с 2013 года ЦБ применял повышенные требования к капиталу для ограничения рискованного потребительского кредитования, а с 2018 года получил полномочия менять требования к капиталу по рискованным кредитам за счет установления надбавок советом директоров.

В апреле 2025 года Банк России впервые установил макропруденциальную надбавку на прирост кредитных требований к крупным компаниям с повышенной долговой нагрузкой. Сейчас ее значение составляет 100%.

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