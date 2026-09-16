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Цены на бензин в РФ с 8 по 14 сентября выросли на 0,36% после 0,58% неделей ранее

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в РФ с 8 по 14 сентября выросли относительно предыдущей недели на 0,36% после роста на 0,58% с 1 по 7 сентября, на 0,91% с 25 по 31 августа, на 0,89% с 18 по 24 августа, на 0,51% с 11 по 17 августа, сокращения на 0,60% с 4 по 10 августа и на 1,09% с 28 июля по 3 августа, сообщил в среду Росстат.

С начала года рост цен на бензин по состоянию на 14 сентября составил 21,04% при уровне общей инфляции за этот же период в 4,74%.

"За период с 8 по 14 сентября 2026 года изменение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 36 субъектах Российской Федерации, более всего в Республике Ингушетия - плюс 12,6%. Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 20 субъектах Российской Федерации, более всего в Севастополе (минус 6,7%). В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный практически не изменились", - говорится в публикации статистического ведомства.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 14 сентября была на уровне 78,51 руб. (на 7 сентября - 78,25 руб.). Стоимость литра АИ-92 равнялась 74,60 руб. (74,25 руб.), АИ-95 - 80,78 руб. (80,60 руб.), АИ-98 - 102,89 руб. (102,46 руб.).

Цены на дизельное топливо в РФ с 8 по 14 сентября снизились на 0,33% после роста на 0,04% с 1 по 7 сентября и снижения в течение шести недель подряд до этого: на 0,02% с 25 по 31 августа, на 0,03% с 18 по 24 августа, на 0,42% с 11 по 17 августа, на 1,39% с 4 по 10 августа, на 1,57% с 28 июля по 3 августа, на 0,06% с 21 по 27 июля.

Рост цен на дизельное топливо в РФ с начала года составил 15,50%.

Средняя цена ДТ в стране на 14 сентября равнялась 88,05 руб. за литр (на 7 сентября - 88,44 руб.).

В 2025 году рост потребительских цен на бензин в РФ составил 10,78%, почти вдвое обогнав общую инфляцию (5,59% по итогам года). В 2024 году цены повысились на 11,13%, немногим больше общей инфляции за год (9,52%).

Росстат
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