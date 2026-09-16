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Цены на сахар в РФ с 8 по 14 сентября снизились впервые с середины января

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Цены на сахар в РФ за неделю с 8 по 14 сентября снизились на 0,1%, сообщил Росстат в среду.

Неделей ранее наблюдался рост на 0,6%. С начала года сахар подорожал на 27,2%.

Снижение цен отмечено впервые с середины января этого года.

Росстат также сообщил, что цены на яйца за неделю выросли на 2,5%. Яйца дорожают четвертую неделю подряд. На предыдущей неделе рост цен составлял 1,8%.

В то же время подорожание гречневой крупы замедлилось до 0,8% с 1,7% неделей ранее.

С начала года яйца подорожали на 3,8%, гречка - на 12,7%.

Росстат также сообщил, что с 8 по 14 сентября цены на мясные консервы для детского питания выросли на 0,7%, овощные - на 0,6%, пшено - на 0,5%, свинину, маргарин, соль - на 0,4%, говядину, мясо кур и подсолнечное масло - на 0,3%, баранину, сосиски, сардельки, сухие молочные смеси для детского питания, кефир, пшеничный хлеб и рис - на 0,2%, мороженую рыбу, пастеризованное молоко, сметану, пшеничную муку, ржаной хлеб, водку - на 0,1%.

В то же время снизились цены на фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,3%, ультрапастеризованное молоко, макаронные изделия и печенье - на 0,2%, сливочное масло, сахар-песок и вермишель - на 0,1%.

В 2025 году продовольственные товары (включая алкогольные напитки) подорожали в РФ на 5,2%.

Росстат
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