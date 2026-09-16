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Рынок акций РФ завершил день откатом ниже 2300 пунктов по индексу МосБиржи

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в среду ускорил снижение в отсутствие поводов для новых покупок и на фоне подешевевшей нефти (ноябрьский фьючерс на Brent опустился к $105 за баррель), инвесторы не дождались оптимистичных новостей на темы "энергетического перемирия" между Россией и Украиной и переговоров по украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи откатился ниже рубежа 2300 пунктов после локального роста утром выше 2346 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2284,84 пункта (-2,2%), индекс РТС - 855,11 пункта (-2,2%). Из индексных акций лидерами отката выступили бумаги "МТС" (-6,8%), "ВК" (-5,9%), "Роснефти" (-4,3%), "Мосэнерго" (-4,1%), "АЛРОСА" (-4%), "ММК" (-3,5%), "Газпрома" (-3,3%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 17 сентября, составил 84,1732 руб. (-6,3 копейки).

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