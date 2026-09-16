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Цены на помидоры в РФ за неделю выросли на 1,5%, капуста подешевела на 3,4%

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Цены на помидоры в РФ за неделю с 8 по 14 сентября выросли на 1,5%, сообщил Росстат в среду.

Рост цен ускорился, неделей ранее он составлял всего 0,1%.

Цены на огурцы повысились на 0,7% (на 0,5% неделей ранее), на бананы - также на 0,7% (на 0,3%).

Остальная плодоовощная продукция, о ценах на которую информирует Росстат, дешевела. Больше всего капуста - на 3,4% (на 4,9% неделей ранее). Цены на картофель снизились на 3,1% (на 4,6%), лук и морковь - на 2,8% (на 2,5% и 4,7% соответственно), свеклу - на 2% (на 3,2%), яблоки - на 1,7% (на 2,1%).

В целом цены на плодоовощную продукцию снизились на 1% против 1,8% неделей ранее.

В результате с начала года цены на морковь, свеклу и лук выросли в 1,2 раза, на картофель и капусту - на 15%, яблоки - на 5,5%. Цены на бананы в настоящее время на 0,1% ниже, чем в начале года, на помидоры - на 21%, на огурцы - на 42,7%.

В 2025 году плодоовощная продукция подешевела на 8,8%.

Росстат
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