Рубль в среду слегка снизился к юаню на фоне негативной динамики цен на нефть

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань слегка повысился на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль немного опустился на фоне негативной динамики цен на нефть. Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 12,5775 руб., что на 1 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 17 сентября на 6,3 копейки, до 84,1732 руб./$1, и уменьшил курс евро на 17,37 копейки, до 97,1275 руб./EUR1.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, обусловленного низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня официальный курс евро к рублю определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 в текущий рабочий день.

Комментарии аналитиков

"Рубль в среду практически не изменился в паре с юанем на фоне сниженной торговой активности. Игроки не проявляют особой инициативы в ожидании новых драйверов к более активной динамике, консолидация пары юань-рубль проходит вблизи отметки 12,5 руб./юань. Тем не менее, положительное влияние на рубль продолжают оказывать дорогая нефть и снижение в сентябре объема покупки валюты ЦБ. Дополнительной поддержкой рубля выступает пятничное решение регулятора взять паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

Банк России возобновит цикл снижения ключевой ставки, когда увидит затухание инфляционных процессов, снижение устойчивой инфляции, заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов.

"В дальнейшем для принятия решений по ключевой ставке нам очень важна будет эта картина: насколько быстро начнут затухать инфляционные процессы, насколько быстро устойчивая инфляция начнет вновь возвращаться к целевым уровням. От этого, собственно говоря, и будет зависеть длительность этой паузы, когда мы возобновим снижение ставки. То есть мы сможем возобновить снижение ставки, когда увидим, что инфляционные процессы вновь разворачиваются вниз", - сообщил Тремасов на Международном промышленно-энергетическом форуме TNF-2026 в Тюмени.

По его словам, весной инфляция "сильно замедлилась, но топливный кризис, по сути, спутал карты"; в результате в июле-августе началось ускорение инфляции.

"Когда мы принимали решение в пятницу, у нас еще не было статистики по инфляции за август. Мы ее получили в пятницу вечером. Цифры подтверждают, что устойчивая инфляция, в пресс-релизе мы это отмечали, переместилась из диапазона 4-5% в диапазон 5-6%", - подчеркнул Тремасов.

Снижение ключевой ставки Банка России может продолжиться на горизонте до конца года, регулятор может сделать еще один-два шага вниз, считает главный экономист брокера "Т-Инвестиции" Софья Донец. Геополитические и бюджетные вводные пока остаются туманными, поэтому говорить об однозначной траектории рано, но Донец считает, что до конца текущего года цикл снижения может продолжиться.

По ее оценке, ЦБ способен сделать еще один-два шага вниз, так как высокая ставка становится дорогой (в том числе для государства) и бюджету приходится больше тратить на обслуживание долга. Инвестиции при этом резко сокращаются. Из-за этого экономика может столкнуться с торможением найма и замедлением роста зарплат.

Участники рынка продолжают анализировать новости на тему санкций. Палата представителей Конгресса США приняла процедурную резолюцию по законопроекту об ужесточении антироссийских санкций, теперь конгрессмены смогут провести окончательное голосование по этой инициативе, передают американские СМИ.

По законодательной инициативе предстоит окончательное голосование в палате, которое, как ожидается, пройдет уже на этой неделе. Законопроект в случае одобрения позволит администрации президента США Дональда Трампа вводить пошлины до 100% в отношении пяти крупнейших импортеров российской нефти.

"Теперь законопроект должна будет согласовать вся нижняя палата Конгресса, после чего начнется обсуждение документа по существу. Однако окно для принятия закона регламентом ограничено - после 17 сентября конгрессмены отправятся в свои округа для кампании перед ноябрьскими выборами. Если законопроект не удастся утвердить в ближайшие дни, его рассмотрение, вероятно, отложится до января 2027 года", - отмечает аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин.

Цены на нефть

Падение цен на нефть усилилось вечером в среду.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени дешевеют на 3,31%, до $105,14 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) падают в цене к этому времени на 3,66%, до $101,96 за баррель.

Ранее в ходе торгов котировки Brent опускались до $104,32 за баррель, WTI - до $101,1 за баррель.

Давление на нефтяные котировки оказали опубликованные в среду данные, показавшие неожиданный рост запасов продуктов нефтепереработки в Штатах на прошлой неделе.

По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за минувшую неделю сократились на 640 тыс. баррелей, тогда как аналитики в среднем ожидали более существенного снижения, на 1,6 млн баррелей.

Товарные запасы бензина увеличились на 794 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,585 млн баррелей. Эксперты прогнозировали сокращение резервов бензина на 1 млн баррелей и рост запасов дистиллятов на 100 тыс. баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка почти не изменились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 16 сентября, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за понедельник выросла на 2 базисных пункта - до 14,01% годовых. В свою очередь, срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев в среду остались на прежних уровнях - 13,95%, 14,27% и 14,74% годовых.