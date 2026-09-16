Цены промпроизводителей в РФ в августе выросли на 0,9%

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Цены производителей промышленных товаров в РФ в августе 2026 года выросли относительно предыдущего месяца на 0,9% после снижения на 2,5% в июле и на 0,1% в июне, роста на 2,5% в мае, на 6,1% в апреле, на 2% в марте и на 0,5% в феврале, сообщил в среду Росстат.

До этого цены промпроизводителей снижались на 2,5% в январе, 1,6% в декабре 2025 года и 0,9% в ноябре.

Динамика цен производителей в августе полностью совпала с ожиданиями аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале сентября.

В сфере добычи полезных ископаемых цены производителей в августе выросли на 1,9% после падения на 14,2% в июле, в том числе в сфере добычи нефти и природного газа они увеличились на 1,1% (после снижения на 20,7% в предыдущем месяце).

В обрабатывающих отраслях цены производителей в августе относительно июля поднялись на 0,9% (месяцем ранее - рост на 0,6%).

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром в июле по сравнению с предыдущим месяцем цены уменьшились на 1,8% после аналогичного снижения в июле. Цены на водоснабжение, водоотведение, организацию сбора и утилизацию отходов, деятельность по ликвидации загрязнений в августе выросли на 1,7% после повышения на 1,2% в июле.

В 2025 году цены производителей снизились в РФ на 3,3% после роста на 7,9% в 2024 году, на 19,2% в 2023-м, снижения на 3,3% в 2022-м и увеличения на 28,5% в 2021-м (этот рост стал максимальным с 2004 года).