Поиск

Цены промпроизводителей в РФ в августе выросли на 0,9%

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Цены производителей промышленных товаров в РФ в августе 2026 года выросли относительно предыдущего месяца на 0,9% после снижения на 2,5% в июле и на 0,1% в июне, роста на 2,5% в мае, на 6,1% в апреле, на 2% в марте и на 0,5% в феврале, сообщил в среду Росстат.

До этого цены промпроизводителей снижались на 2,5% в январе, 1,6% в декабре 2025 года и 0,9% в ноябре.

Динамика цен производителей в августе полностью совпала с ожиданиями аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале сентября.

В сфере добычи полезных ископаемых цены производителей в августе выросли на 1,9% после падения на 14,2% в июле, в том числе в сфере добычи нефти и природного газа они увеличились на 1,1% (после снижения на 20,7% в предыдущем месяце).

В обрабатывающих отраслях цены производителей в августе относительно июля поднялись на 0,9% (месяцем ранее - рост на 0,6%).

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром в июле по сравнению с предыдущим месяцем цены уменьшились на 1,8% после аналогичного снижения в июле. Цены на водоснабжение, водоотведение, организацию сбора и утилизацию отходов, деятельность по ликвидации загрязнений в августе выросли на 1,7% после повышения на 1,2% в июле.

В 2025 году цены производителей снизились в РФ на 3,3% после роста на 7,9% в 2024 году, на 19,2% в 2023-м, снижения на 3,3% в 2022-м и увеличения на 28,5% в 2021-м (этот рост стал максимальным с 2004 года).

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Saudi Aramco может частично возобновить работу нефтепровода "Восток-Запад" в ближайшие дни

 Saudi Aramco может частично возобновить работу нефтепровода "Восток-Запад" в ближайшие дни

Силуанов и Никитин вошли в совет директоров РЖД

 Силуанов и Никитин вошли в совет директоров РЖД

Ракета "Союз-2.1б" с грузовым кораблем "Прогресс МС-35" стартовала с Байконура

Нобелевский лауреат Майкл Кремер назначен главным экономистом Всемирного банка

 Нобелевский лауреат Майкл Кремер назначен главным экономистом Всемирного банка

Индексация тарифов ЖКУ добавит к инфляции 0,7 п.п., приблизив к верхней границе прогноза ЦБ в 7%

 Индексация тарифов ЖКУ добавит к инфляции 0,7 п.п., приблизив к верхней границе прогноза ЦБ в 7%

Глава ЕК назвала цены на энергию для Европы слишком высокими

"СовЭкон" прогнозирует в июле-сентябре минимальный с 2010 года экспорт пшеницы

ЦБ РФ возобновит снижение ставки, убедившись в развороте инфляционных процессов

 ЦБ РФ возобновит снижение ставки, убедившись в развороте инфляционных процессов

В Гонконге представили первый в истории план развития на пятилетку
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11772 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3734 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов