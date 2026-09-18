Мбаппе ушел от Nike и заключил контракт со швейцарской On Holding AG

Он получил долю в бизнесе и стал амбассадором бренда

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Французский футболист Килиан Мбаппе разорвал многолетнее сотрудничество с Nike Inc. и заключил партнерское соглашение со швейцарской On Holding AG, выпускающей кроссовки и другую спортивную продукцию, сообщила On.

Чемпион мира в составе сборной Франции и лидер мадридского "Реала" стал амбассадором бренда и получил долю в бизнесе.

Компания планирует представить свои бутсы в 2027 году. Также On объявила о назначении легенды "Арсенала" Тьерри Анри на должность "директора по футболу" (director of football).

Мбаппе был одной из главных звезд, сотрудничавших с Nike. Партнером американской компании также является Криштиану Роналду, однако его карьера близка к завершению, тогда как 27-летний француз находится в самом расцвете сил, отмечает Reuters.

"Мы гордимся нашими совместными достижениями как на футбольном поле, так и за его пределами. Мы желаем Мбаппе успеха на новом этапе его карьеры", - заявила Nike.