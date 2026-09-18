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Около 10 млрд евро могут выделить на новую совместную оборонную программу ЕС и Украины

Около 10 млрд евро могут выделить на новую совместную оборонную программу ЕС и Украины
Фото: Omar Marques/Getty Images

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Остаток средств фонда совместных оборонных закупок Евросоюза SAFE, который предлагается использовать для новой совместной оборонной программы ЕС и Украины, может составить 10 млрд евро, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Тома Ренье.

"В среду (16 сентября - ИФ) председатель (ЕК Урсула фон дер Ляйен - ИФ) действительно заявила, что мы запустим новую программу совместных проектов с Украиной, используя остатки средств фонда SAFE. Она говорила еще во время своего визита на Украину, что мы можем рассчитывать на 10 млрд евро. Это минимальная сумма, которой мы располагаем на данный момент", - сказал пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе.

Ренье уточнил, что это также зависит "от подписания последних соглашений по займам SAFE, которые еще предстоит оформить".

Так он ответил на вопрос об объеме средств, которые ЕК будет способна выделить из фонда SAFE на совместные проекты с Украиной.

Фон дер Ляйен в своем докладе 16 сентября в Европарламенте о состоянии Евросоюза объявила и подтвердила 17 сентября в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским готовность использовать остаток средств фонда совместных оборонных закупок ЕС SAFE для запуска новой совместной программы. Эта инициатива, по ее словам, направлена на создание европейской системы противовоздушной и противоракетной обороны на базе существующей системы противоракетной обороны Freya.

ЕС Евросоюз ЕК Еврокомиссия Украина
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