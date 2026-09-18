Рынок акций РФ в пятницу поднялся к 2280п по индексу МосБиржи

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу вырос на фоне заявлений президента РФ Владимира Путина относительно экономических показателей страны, сигналах о возможных бизнес-сделках с США в рамках украинского урегулирования, а также на надеждах на возможное возобновление энергетического сотрудничества с Европой; сдерживающим фактором выступила просевшая нефть (ноябрьский фьючерс на Brent опустился к $104 за баррель).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи вырос до 2278,06 пункта (+1,3%, днем индекс опускался в район 2240 пунктов), индекс РТС - до 852,33 пункта (+1,7%). Из индексных акций лидировали в росте бумаги "Газпрома" (+4,2%), "Роснефти" (+3,8%), "НОВАТЭКа" (+3,5%), но просели акции МКБ (-3,5%), "ФосАгро" (-1,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-1,3%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 19 сентября, составил 84,1975 руб. (-31,18 копейки).

За неделю индексы МосБиржи и РТС просели на 0,1% на фоне снижения курса доллара от ЦБ на 0,06 рубля.

Подорожали в пятницу также акции "Яндекса" (+2,3%), "Аэрофлота" (+1,8%), "ЛУКОЙЛа" (+1,8%), "Московской биржи" (+1,2%), "Сургутнефтегаза" (+1,2%), "АЛРОСА" (+1,1%), "Т-Технологии" (+1,1%), Сбербанка (+1% и +0,8% "префы"), АФК "Система" (+1%), "Норникеля" (+0,5%), "ВК" (+0,5%), ВТБ (+0,3%), "Хэдхантера" (+0,2%), "НЛМК" (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%), "Группы компаний ПИК" (+0,1%).

Управление по контролю за зарубежными активами министерства финансов США (OFAC) продлило до 22 октября истекающую 19 сентября лицензию, которая разрешает ведение переговоров и вступление в условные соглашения с "ЛУКОЙЛом" для продажи LUKOIL International GmbH (LIG, владеет иностранными активами НК) или любой контролируемой компании. При этом любые сделки должны быть одобрены отдельным разрешением OFAC.

Подешевели акции "МТС" (-0,8%), "ИКС 5" (-0,6%), "Русала" (-0,4%), "ММК" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,3%), "Северстали" (-0,2%).

Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам сообщил в четверг вечером, что бюджет страны в августе исполнен с профицитом 0,6 трлн руб., существенный вклад в этот результат внесли ненефтегазовые доходы, которые за восемь месяцев текущего года выросли более чем на 18%. При этом высокие мировые цены на нефть позволят пополнить и Фонд национального благосостояния (ФНБ), который, как известно, выступает своего рода подушкой безопасности для государственных финансов, отметил президент.

Объем ФНБ на 1 сентября составлял 13 трлн 194,88 млрд рублей (эквивалент $154,145 млрд), или 5,6% ВВП.

Также Путин заявил, что рост ВВП РФ в 2026 году будет в пределах 1%, что соответствует изначальным ожиданиям, годовая инфляция постепенно снижается и находится под контролем. По его словам, усилия, которые предпринимаются Центральным банком и правительством РФ по этому направлению, явно дают результат.

Аналитики, опрошенные в начале сентября "Интерфаксом", прогнозируют увеличение ВВП в 2026 году на 0,5%.

Кроме того, Путин сообщил, что проект федерального бюджета на следующий год верстается исходя из консервативного прогноза цены на нефть в $50 за баррель, дефицит может составить порядка 2% ВВП.

Дефицит бюджета в 2027 году в законе о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов был предусмотрен на уровне 1,2% ВВП.

Тем временем издание The New York Times сообщило со ссылкой на источники, что американский Белый дом в рамках нового подхода к украинскому урегулированию рассматривает возможность заключения бизнес-сделок с Россией до завершения конфликта.

По словам источника газеты, такие потенциальные бизнес-соглашения с Москвой покажут серьезность настроя Вашингтона на перезагрузку отношений двух стран. О каких именно сделках может идти речь, в публикации не уточняется, однако подчеркивается, что такой подход американской администрации контрастирует с прежней позицией президента Дональда Трампа.

Накануне Трамп, выступая на митинге в Северной Каролине, заверил, что работает над разрешением украинского кризиса, и выразил надежду, что "он скоро завершится".

В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов акций, проседают Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX теряют 1,3-1,6%) и США (индексы акций к 19:00 по Москве снизились на 0,1-0,5% во главе с Dow).

Банк Японии по итогам сентябрьского заседания поднял ключевую процентную ставку до 1,25% с 1% годовых, что совпало с ожиданиями. Это максимальный уровень за 31 год (с 1995 года). При этом ЦБ дал понять, что готов и дальше увеличивать стоимость заимствований, присоединившись к другим крупным центральным банкам в борьбе с устойчивым инфляционным давлением, вызванным резким ростом цен на нефть.

Нефть

На нефтяном рынке вечером в пятницу цены остаются в "минусе". Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 19:00 по Москве составила $104,32 за баррель (-0,5% и -1% в четверг), октябрьская цена фьючерса на WTI - $101,81 за баррель (-0,1% и -0,5% накануне).

Саудовская Аравия в ближайшие дни намерена примерно наполовину восстановить мощности поврежденного в результате атаки БПЛА нефтепровода "Восток-Запад", сообщают СМИ. Выход на обычный же уровень ожидается в течение шести недель.

Между тем саудовская госкомпания Saudi Aramco сообщила как минимум двум европейским клиентам об отмене поставок нефти в следующем месяце, написало в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В четверг через Ормузский пролив прошли четыре судна с сырьевыми товарами при среднем показателе за последние 10 дней в 16 судов, по данным Kpler.

Тем временем экспорт продуктов нефтепереработки из Китая в августе вырос на 12,7% в годовом выражении, причем поставки авиатоплива оказались рекордными. Ожидается, что КНР продолжит ослаблять экспортный контроль в сентябре, позволив компаниям получить прибыль на высокомаржинальных международных рынках.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 по Москве составил 59,32 млрд рублей (из них 12,7 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 7,67 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 7,25 млрд рублей на акции "Роснефти").