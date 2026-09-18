Рубль в пятницу почти не изменился к юаню в ожидании новых драйверов

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань незначительно подрос на Московской бирже по итогам торговой сессии в пятницу, рубль слегка снизился в ожидании новых драйверов. Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 12,582 руб., что всего на 0,7 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 19 сентября на 31,18 копейки, до 84,1975 руб./$1, и уменьшил курс евро на 83,13 копейки, до 96,6671 руб./EUR1.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, обусловленного низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня официальный курс евро к рублю определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 по Москве в текущий рабочий день.

"На этой неделе рубль стабилизировался после значительной коррекции неделей ранее: торги преимущественно проходили в узком диапазоне 12,45 - 12,6 руб./юань. Квартальная экспирация валютных фьючерсов в четверг (17 сентября) сопровождалась кратковременным повышением курса до 12,64 руб./юань, однако движение быстро сошло на нет и котировки вернулись ниже 12,6 руб./юань. По данным ЦБ, ускорение ослабления рубля в августе до 6,9% относительно предыдущего месяца после 5,5% в июле и достижение рублем минимума с февраля 2025 года (12,73 за юань) было обусловлено сокращением совокупного предложения валюты на $2,9 млрд, прежде всего за счет снижения продаж экспортерами", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков.

Проект федерального бюджета на следующий год верстается исходя из консервативного прогноза цены на нефть, дефицит может составить порядка 2% ВВП, сообщил президент РФ Владимир Путин. По его словам, такой дефицит закладывается "при очень консервативной оценке цены на нефть".

"Как мы уже и решили раньше, как договаривались, прогнозируем ее в порядке $50 за баррель. Выглядит это, может быть, даже сверхконсервативно, зато надежно", - отметил Путин, добавив, что прогноз предусматривает пополнение Фонда национального благосостояния.

Именно на уровне $50 за баррель планируется установить со следующего года цену отсечения в бюджетном правиле, говорил ранее министр финансов Антон Силуанов.

Дефицит бюджета в 2027 году в законе о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов был предусмотрен на уровне 1,2% ВВП.

Нефть

Цены на нефть эталонных марок сократили темпы снижения вечером в пятницу.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по Москве дешевеют на 0,43% до $104,37 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опускаются в цене к этому времени на 0,05% до $101,87 за баррель.

Саудовская Аравия в ближайшие дни намерена примерно наполовину восстановить мощности поврежденного в результате атаки БПЛА нефтепровода "Восток-Запад", сообщают СМИ. Выход на обычный же уровень ожидается в течение шести недель.

Между тем саудовская госкомпания Saudi Aramco сообщила как минимум двум европейским клиентам об отмене поставок нефти в следующем месяце, написало в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В четверг через Ормузский пролив прошли четыре судна с сырьевыми товарами при среднем показателе за последние 10 дней в 16 судов, по данным Kpler.

Ставки межбанковского кредитного рынка почти не изменились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 18 сентября, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за четверг снизилась на 7 базисных пунктов - до 14,15% годовых. В свою очередь, срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев в пятницу остались на прежних уровнях - 13,96%, 14,28% и 14,73% годовых.