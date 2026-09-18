Кабмин ввел квоту в 6 тыс. т на экспорт подсолнечного масла из Запорожской области

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ установило на срок до 31 декабря 2026 года тарифную квоту на экспорт за пределы ЕАЭС подсолнечного масла, произведенного в Запорожской области, в размере 6 тыс. тонн. В ее рамках будет действовать нулевая пошлина.

Соответствующее постановление подписано 18 сентября 2026 года и размещено на официальном портале правовой информации.

Правительство также определило порядок распределения квоты.

В настоящее время экспорт подсолнечного масла из РФ облагается "плавающей" пошлиной, размер которой составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц). Базовая цена на подсолнечное масло составляет 90 750 рублей за тонну.

Как сообщалось, таможенная подкомиссия приняла решение до 31 декабря 2026 года зафиксировать экспортную пошлину на уровне августа 2026 года – 7 748 рубля за тонну. Постановления правительства по этому поводу пока не принято.