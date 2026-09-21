Фондовые индексы США завершили пятницу без единой динамики

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу без единой динамики: Dow Jones снизился, тогда как S&P 500 и Nasdaq увеличились.

По итогам всей прошедшей недели Dow Jones опустился на 1,7%, S&P 500 - на 0,1%, в то время как Nasdaq прибавил 0,7%.

Одним из негативных факторов для рынка является подъем доходности гособлигаций США, который вновь разжег опасения относительно ухудшения макроэкономического фона, отмечает Trading Economics.

Федеральная резервная система в среду впервые за три года повысила базовую процентную ставку - на 25 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых. Кроме того, медианный прогноз членов руководства американского ЦБ теперь указал на то, что они ждут еще одного повышения до конца текущего года.

Трейдеры в настоящее время оценивают более чем в 55% вероятность увеличения ставки на октябрьском заседании Федрезерва, по данным FedWatch. Месяц назад этот показатель составлял всего около 7%.

В пятницу снизились котировки акций банков, включая Bank of America Corp. - на 0,8%, Goldman Sachs Group - на 1%, Wells Fargo & Co. - на 0,9%, Citigroup Inc. - на 0,7%.

Цена бумаг Xenon Pharmaceuticals рухнула более чем на 30%. Фармацевтическая компания объявила о приостановке набора участников клинических испытаний своего экспериментального препарата от депрессии после сообщений о нежелательных побочных эффектах.

Стоимость бумаг International Business Machines упала на 3,5%, Walt Disney Co. - на 2,%, Nike Inc. - на 2,3%, Qualcomm Inc. - на 5,8%, General Motors - на 5,1%, Netflix Inc. - на 4,7%, производителей стальной продукции Nucor и Steel Dynamics - на 6,3% и 4,1% соответственно.

Кроме того, опустилась цена акций Microsoft Corp. - на 0,8%, Tesla - на 0,5%, Apple Inc. - на 0,3%. Бумаги Chevron Corp. и ConocoPhillips подешевели на 1% вслед за снижением нефтяных котировок.

Капитализация Berkshire Hathaway слабо изменилась на новости о том, что сын Уоррена Баффета Говард станет председателем совета директоров инвесткомпании. Занимавший этот пост 96-летний отец перешел на должность почетного председателя.

Между тем вслед за повышением курса биткойна цена бумаг Coinbase Global подскочила на 11,7%, Robinhood Markets - на 9,1%, Strategy - на 16,4%.

Котировки акций Nvidia Corp. выросли на 1,3% после того, как главный исполнительный директор Дженсен Хуан заявил, что в 2027 году компания рассчитывает удвоить продажи чипов.

Стоимость Applied Materials поднялась на 6,5%, Amgen - на 1,6%, Amazon.com Inc. - на 1%, Alphabet Inc. и Boeing Co. - на 0,6%.

Объем промышленного производства в США в августе не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, по данным ФРС. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,3%.

Производство в обрабатывающей промышленности сократилось на 0,3%. Эксперты ожидали увеличения на аналогичную величину.

Dow Jones Industrial Average в пятницу снизился на 95,4 пункта (на 0,18%) и составил 51682,64 пункта.

В то же время значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов увеличилось на 12,74 пункта (на 0,17%) - до 7650,5 пункта.

Индекс Nasdaq Composite за день прибавил 104,25 пункта (0,39%) и завершил сессию на отметке 26522,55 пункта.