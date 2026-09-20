Китай за восемь месяцев увеличил закупки пшеницы в России в семь раз

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Китай в январе-августе 2026 года импортировал из РФ пшеницы на $17,6 млн, что в 7 раз больше, чем за аналогичный период 2025 года (на $2,5 млн), сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР, опубликованных в воскресенье.

В августе этого зерна было закуплено на $4,6 млн против $4,3 млн в июле. В августе 2025 года закупок не было. Максимальный импорт российской пшеницы в этом году пришелся на январь - $5,3 млн.

Китай в январе-августе импортировал пшеницу из 8 стран. Наиболее крупными поставщиками были Канада (на $516,9 млн), Австралия (на $277,6 млн) и США (на $98,2 млн). РФ сохранила за собой пятое место после Аргентины (на $95,3 млн)

В 2025 году Китай импортировал из РФ пшеницы на $13,8 млн, что в 6,3 раза меньше, чем в 2024 году (на $87,3 млн),

Поставки российского ячменя в КНР в январе-августе увеличились более чем в два раза, до $112,3 млн с $53,3 млн годом ранее. В августе этого зерна было экспортировано на $15,7 млн против $12,1 млн в июле. По сравнению с августом 2025 года (на $7,6 млн) поставки выросли в два раза.

В январе-августе Китай закупал ячмень в 7 странах. РФ остается на четвертом месте после Аргентины (144,7млн). Лидируют Австралия (на $1,99 млрд) и Канада (на $394,9 млн).

В 2025 году РФ снизила поставки ячменя в Китай до $111,2 млн со $177,1 млн в 2024 году.

В настоящее время РФ может поставлять в Китай только яровую пшеницу и ячмень. Однако, как считают российские эксперты, наибольшим экспортным потенциалом обладают озимые пшеница и ячмень. РФ добивается разрешения на поставки и этого зерна на китайский рынок.

По данным ГТУ, РФ в январе-августе поставила в Китай кукурузы на $95,9 млн, что в 1,4 раза больше, чем год назад (на $69,9 млн). В августе экспорт снизился до $9,1 млн с $16,8 млн в июле. Но в годовом выражении он был выше: в августе 2025 года экспорт составил $8,1 млн.

Всего в январе-августе Китай закупал кукурузу в 19 странах. РФ занимает третье место. По итогам августа в лидеры вышла Аргентина ($167,9 млн), сместив с этой позиции Бразилию ($147,9 млн).

В 2025 году экспорт российской кукурузы в Китай вырос до $107,6 млн с $34,2 млн в 2024 году.