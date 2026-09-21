Глава ФРБ Чикаго предупредил о болезненности для экономики США мер по борьбе с инфляцией

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система США не может игнорировать проинфляционное воздействие повторяющихся и продолжительных шоков со стороны предложения и должна реагировать на них мерами, которые могут быть болезненными для экономики, заявил президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби.

"Шоки со стороны предложения стали возникать чаще, они становятся более сильными и длятся дольше", - говорится в тексте, подготовленном к выступлению Гулсби на мероприятии в Лондоне. Текст выложен на сайте ФРБ Чикаго.

По словам Гулсби, когда влияющие на инфляцию потрясения приобретают устойчивый характер, игнорирование их регулятором равнозначно отказу от исполнения мандата на обеспечение ценовой стабильности.

"На фоне стагфляционных потрясений центральному банку приходится идти на трудный компромисс, делая выбор между занятостью и инфляцией, - отмечает он. - К сожалению, легких выходов из подобных ситуаций не существует".

Реакция ФРС на шоки со стороны предложения может быть менее агрессивной, чем на перегрев спроса, но она все равно будет болезненной для экономики и может привести к сокращению занятости, зарплат и темпов экономического роста, добавляет он.

"Единственный способ ослабить инфляцию - это повысить ставки и уменьшить разрыв между предложением и спросом. Чтобы экономика восстановила баланс (...), людям придется приспособиться к новому, менее благоприятному равновесию, а заработная плата должна будет снизиться", - утверждает Гулсби.

16 сентября Федрезерв впервые за три года увеличил базовую процентную ставку, подняв ее на 25 базисных пунктов.

"Инфляция остается повышенной. Принятые сегодня меры денежно-кредитной политики помогут быстрее вернуться к целевому показателю инфляции в 2%. FOMC обеспечит ценовую стабильность", - заявила ФРС.

Председатель ФРС Кевин Уорш после заседания подчеркнул, что стабилизация цен остается главной задачей центрального банка.

Медианный прогноз руководителей ФРС предполагает еще одно повышение ключевой ставки до конца 2026 года.

Гулсби в этом году не входит в число голосующих членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), принимающего решения по вопросам денежно-кредитной политики, но участвует в составлении прогноза.