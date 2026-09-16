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Руководитель ФРС назвал главной задачей американского ЦБ снижение инфляции

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) сейчас главным образом сфокусирована на обеспечении ценовой стабильности, заявил председатель американского ЦБ Кевин Уорш в ходе пресс-конференции по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания.

Ценовая стабильность является одной из двух целей Федрезерва, прописанной в так называемом двойном мандате. Второй является обеспечение максимальной занятости.

Уорш заявил, что инфляция в Соединенных Штатах уже слишком долгое время остается слишком высокой, при этом риски для инфляции смещены в сторону её дальнейшего ускорения, тогда как на рынке труда риски в целом сбалансированы.

Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) не уверен, что инфляция движется к целевому показателю в 2%, отметил Уорш. При этом он пообещал добиться ценовой стабильности.

С этой целью Федрезерв на заседании в среду единогласным решением повысил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых. Ставка была повышена впервые за три года, решение совпало с ожиданиями аналитиков и участников рынка.

Председатель сказал, что он не стал бы характеризовать текущий курс денежно-кредитной политики как ограничительный. По его словам, подняв ставку на четверть процентного пункта, ФРС просто сделала денежно-кредитную политику немного менее стимулирующей.

ФРС Кевин Уорш США
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