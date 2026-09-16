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ФРС повысила ключевую ставку впервые за три года

ФРС повысила ключевую ставку впервые за три года
Здание Федеральной резервной системы США в Вашингтоне
Фото: Ting Shen/Bloomberg via Getty Images

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) США повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, завершившегося в среду.

Подъем ставки ФРС случился впервые за три года, до этого она трижды снижалась в 2024 году и трижды - в 2025 году.

Решение совпало с ожиданиями аналитиков и участников рынка.

За повышение ставки проголосовали все 12 членов FOMC.

"Экономическая активность растет уверенными темпами, - говорится в заявлении FOMC. - Неопределенность остается повышенной, что отчасти вызвано геополитическими событиями, однако внутренние расходы демонстрируют устойчивость. Производительность труда растет хорошими темпами, капиталовложения остаются высокими".

"Увеличение занятости соответствует темпам повышения численности рабочей силы, и безработица практически не изменилась", - отмечается в сообщении.

"Инфляция остается повышенной. Принятые сегодня меры денежно-кредитной политики помогут быстрее вернуться к целевому показателю инфляции в 2%. FOMC обеспечит ценовую стабильность", - говорится в заявлении.

Американские фондовые индексы прибавляют 0,1-0,7% в ходе торгов в среду. Курс доллара в паре с евро укрепился на итогах заседания ФРС: пара евро/доллар к 21:12 по московскому времени торгуется на уровне $1,1511 по сравнению с $1,1536 до публикации итогов заседания.

ФРС США
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