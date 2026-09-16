ФРС повысила прогноз инфляции в США на 2026 год

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) повысила прогноз инфляции в США (индекс PCE) на 2026 год до 3,7% с ожидавшихся в июне 3,6%.

Оценка темпа роста цен в 2027 году подтверждена на уровне 2,3%, на 2028 год - повышена до 2,1% с 2%, говорится в сообщении Федрезерва.

Американский ЦБ ожидает роста ВВП США в 2026 году на 2,3% (июньский прогноз - на 2,2%), в 2027 году - на 2,4% (2,3%), в 2028 году - на 2,2% (также 2,2%).

Регулятор снизил прогноз безработицы в США на текущий год до 4,1% с 4,3%. По оценкам ЦБ, безработица будет оставаться на этом уровне также в 2027 и 2028 годах. В июне безработица прогнозировалась на уровне 4,3% в следующем году и 4,2% в 2028 году.

Медианный прогноз руководителей Федрезерва предусматривает, что базовая процентная ставка будет составлять 4,1% к концу 2026 года, то есть будет увеличена еще на 25 базисных пунктов. Июньский прогноз предполагал ставку на уровне 3,8% в конце текущего года.

Прогноз для ставки на конец 2027 года составляет 4,1%, на конец 2028 года - 3,9% (в июне - 3,6% и 3,4% соответственно).

Опубликованный по итогам сентябрьского заседания точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков в отношении процентной ставки - показывает, что ни один из 18 представивших прогнозы руководителей американского ЦБ не ожидает снижения ставки в этом году. Два руководителя полагают, что ставка до конца года будет оставаться на текущем уровне 3,75-4%. Двенадцать руководителей прогнозируют ее повышение на 25 б.п., четверо ожидают подъема на 50 б.п.