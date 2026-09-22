ЦБ даст возможность открывать счета цифрового рубля с 14 лет в конце 2027 года

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Банк России планирует к концу 2027 года дать возможность открывать счета цифрового рубля гражданам с 14 лет, заявила на открытом онлайн-уроке зампред ЦБ Зульфия Кахруманова.

"С 1 сентября могут открывать (счета цифрового рубля - ИФ) все граждане от 18 лет. А чтобы можно было открывать гражданам от 14 до 18 лет, мы работаем над этим и очень надеемся, что в конце следующего года мы такую возможность всем предоставим", - сказала Кахруманова.

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России выпускает в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с середины августа 2023 года проводил пилот с цифровыми рублями. С 1 сентября начался масштабный запуск проекта, крупнейшие банки (системно значимые и входящие в число значимых игроков на рынке платежных услуг) и их клиенты - крупные торговые компании стали предоставлять своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой.

Банк России рассчитывает, что цифровой рубль станет привычным способом расчетов на горизонте пяти-семи лет, заявлял регулятор в июне 2025 года.