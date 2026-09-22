Проект реконструкции аэродрома Йошкар-Олы дофинансируют на 1 млрд рублей

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - ФКУ "Ространсмодернизация" оценило в 988,7 млн рублей дополнительные работы в рамках модернизации аэропортового комплекса столицы Марий Эл, объявило конкурс для выбора подрядчика, говорится на сайте госзакупок.

Смета проекта включает реконструкцию некоторых объектов аэродромной инфраструктуры, самыми дорогостоящими стали строительство перрона с жестким покрытием (344 млн рублей) и устройство патрульной дороги (178 млн рублей). Проект финансируется из федерального бюджета.

Подрядчик должен завершить работы до 10 января 2028 года. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 7 октября, итоги планируется подвести 12 октября.

Как сообщалось, реконструкция аэродрома в Йошкар-Оле ведется с октября 2023 года. Подряд на реконструкцию получило московское АО "Монолитное строительное управление-1", стоимость контракта - 4,11 млрд рублей. Подрядчик, по условиям договора на момент его заключения, должен завершить работы до 30 ноября 2027 года.

Власти республики первоначально выступали за ускорение модернизации аэродрома и ее синхронизацию со строительством аэровокзала, однако в мае прошлого года глава Марий Эл Юрий Зайцев заявил о необходимости включения дополнительных объектов инфраструктуры в проект реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП). По мнению главы республики, работы должны быть проведены "в соответствии с последними стандартами, даже если это займет больше времени".

"При обсуждении вопроса я обратил внимание, что, поскольку проект был подготовлен в 2022 году и некоторые требования изменились, в него следует внести корректировки. В частности, высказал пожелание, чтобы подрядчик провел реконструкцию не только полосы, но и перрона с местами для стоянки самолетов, площадки для сбора противообледенительной жидкости и периметровой патрульной автодороги", - говорил Зайцев.

После реконструкции длина ВПП составит 2,7 тыс. метров, а ширина - 42 метра. Это позволит принимать в столице Марий Эл воздушные суда большей вместимости - типа Boeing-737, рассчитанного на 200 пассажиров.

Новый терминал аэропорта Йошкар-Олы введен осенью 2025 года.