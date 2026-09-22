Норвегия в августе сократила добычу нефти на 3,8% г/г

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Норвегия в августе снизила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ на 4% относительно того же месяца прошлого года - до 2,073 млн баррелей в сутки, по предварительным данным Норвежского нефтяного директората (NPD).

В том числе производство нефти сократилось на 3,8% г/г и составило 1,882 млн б/с. Относительно июля оно увеличилось на 5,5%.

Добыча природного газа в прошлом месяце составила 10,6 млрд кубометров, что на 0,3 млрд кубометров ниже показателя за июль.

Общий объем добычи углеводородов в Норвегии в январе-августе, согласно предварительным расчетам, составил около 163,7 млн кубометров нефтяного эквивалента, в том числе 72,5 млн кубометров пришлось на нефть и 83,3 млн кубометров на природный газ. Совокупное производство было на 5,5 млн кубометров н.э. больше показателя за аналогичный период 2025 года.