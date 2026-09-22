Поиск

Норвегия в августе сократила добычу нефти на 3,8% г/г

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Норвегия в августе снизила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ на 4% относительно того же месяца прошлого года - до 2,073 млн баррелей в сутки, по предварительным данным Норвежского нефтяного директората (NPD).

В том числе производство нефти сократилось на 3,8% г/г и составило 1,882 млн б/с. Относительно июля оно увеличилось на 5,5%.

Добыча природного газа в прошлом месяце составила 10,6 млрд кубометров, что на 0,3 млрд кубометров ниже показателя за июль.

Общий объем добычи углеводородов в Норвегии в январе-августе, согласно предварительным расчетам, составил около 163,7 млн кубометров нефтяного эквивалента, в том числе 72,5 млн кубометров пришлось на нефть и 83,3 млн кубометров на природный газ. Совокупное производство было на 5,5 млн кубометров н.э. больше показателя за аналогичный период 2025 года.

Норвегия NPD
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФАС предложила учесть в тарифах на электричество расходы на безопасность

В Молдавии начали сокращение госаппарата для экономии средств

В Оманском заливе объемы перевалки ЖУВ с судна на судно достигли рекордных 7,2 млн б/с

 В Оманском заливе объемы перевалки ЖУВ с судна на судно достигли рекордных 7,2 млн б/с

Эксперты подсчитали, что в среднем один россиянин покупает 13 цветов в год

 Эксперты подсчитали, что в среднем один россиянин покупает 13 цветов в год

Россия c 10 по 20 сентября снизила отгрузки пшеницы на экспорт почти в 4 раза

Brent подорожала до $101,74 за баррель

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,3%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,3%

Уолл-стрит выросла в понедельник, Nasdaq Composite обновил рекорд

 Уолл-стрит выросла в понедельник, Nasdaq Composite обновил рекорд

Макрон попросил главу ЕК временно смягчить европейские правила по топливу

Кабмин принял постановление об обнулении экспортных пошлин на зерно до конца 2026 г.

 Кабмин принял постановление об обнулении экспортных пошлин на зерно до конца 2026 г.
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3756 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11890 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 92 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2528 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов