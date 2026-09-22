Выручка "Яковлева" по МСФО в I полугодии выросла на 28%

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "Яковлев" по МСФО в I полугодии 2026 года выросла на 28% в сравнении с тем же периодом прошлого года, до 78 млрд руб., говорится в отчете эмитента.

Как отмечается, рост произошел по всем основным видам деятельности: отгрузке самолетов, послепродажному обслуживанию, капитальному ремонту, поставке комплектующих и НИОКР.

Прибыль от операционной деятельности, однако, сократилась на 64%, до 4,3 млрд руб. Снижение показателя, согласно отчету, во многом связано с тем, что группа начала признавать убыток по договорам в рамках утвержденного правительством в 2023 году инвестпроекта льготного лизинга 18 самолетов МС-21, 34 SJ-100 и 11 Ту-214. По состоянию на конец июня группа ожидала "принятия мер государственной поддержки, предусматривающих финансирование разницы между себестоимостью производства и стоимостью продаж воздушных судов". В начале июля сообщалось, что правительство разрешило направить из Фонда национального благосостояния на данный инвестпроект дополнительные 115,3 млрд руб. - тогда как изначально утвержденный объем финансирования составлял 175,4 млрд руб.

EBITDA компании снизилась на 45%, до 7,98 млрд руб., рентабельность по EBITDA - до 10,2% против 24% год назад. Чистый убыток (ранее был отражен в отчете по МСФО) составил 5,4 млрд руб. против прибыли в 2,5 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Чистый долг группы вырос на 33%, до 133,6 млрд руб. Соотношение чистый долг / EBITDA LTM при этом сократилось до 4,4х с отметки 4,8х.

ПАО "Яковлев" (входит в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" "Ростеха") объединяет одноименный производственный центр в Комсомольске-на-Амуре, Иркутский авиационный завод, компании "Аэрокомпозит", "РАпарт" и "РАТА". Предприятие выпускает учебно-тренировочные самолеты Як-152, в 2027 году готовится к запуску серийного производства пассажирских МС-21 и SJ-100 в импортозамещенном облике (ранее сроки неоднократно переносились).