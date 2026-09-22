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Инфляционные ожидания населения РФ в сентябре выросли до 14,2%

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Инфляционные ожидания населения РФ в сентябре выросли с 13,7% до 14,2%, следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России.

Вблизи этого уровня инфляционные ожидания находились в январе 2025 года, когда составляли 14,0%.

Этот показатель в июле 2026 года на фоне роста цен на топливо подскочил до максимального уровня за последние несколько лет – 14,7%.

Оценка наблюдаемой населением инфляции в сентябре выросла с 14,3% до 15,1%, вернувшись на уровень июля 2026 года.

Ожидания по инфляции через пять лет в сентябре снизились с 12,4% до 10,7% (вблизи уровней июля 2025 года и июня-июля 2024 года).

Инфляционные ожидания у респондентов без сбережений в сентябре 2026 года выросли до 15,4% с 15,0% в августе, со сбережениями - до 12,8% с 12,0%. Оценка наблюдаемой инфляции у участников опроса без сбережений в сентябре увеличилась до 16,3% с 15,5%, со сбережениями - до 13,6% с 12,7%.

Свежий опрос проводился 3-15 сентября.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса – один из важных факторов, который Банк России учитывает при принятии решений по денежно-кредитной политике.

Ранее сообщалось, что ценовые ожидания предприятий РФ в сентябре показали рост третий месяц подряд.

Банк России в сентябре принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых.

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