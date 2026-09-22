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Производитель кроссовок On объявил buyback на $1 млрд до 2029 года

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров On Holding AG, выпускающей кроссовки и спортивную продукцию, утвердил программу выкупа акций объемом до $1 млрд до конца 2029 года, сообщается в пресс-релизе швейцарской компании.

Это первый buyback в истории компании.

Также On подтвердила прогноз на 2026 год, согласно которому рост выручки без учета изменения курса обмена валют составит чуть более 20%. В том числе в третьем квартале ожидается повышение примерно на 17%.

В 2029 году компания планирует довести выручку как минимум до 5,6 млрд швейцарских франков (около $7 млрд). Ежегодные темпы повышения показателя в этот период будут составлять порядка 17-19%.

Рентабельность по скорректированной EBITDA ожидается не ниже 22% в 2029 году.

On, в число основных инвесторов которого входит звезда мирового тенниса Роджер Федерер, намерен бросить вызов мировым гигантам спортивной отрасли за счет выпуска новой продукции для гольфа и футбола. Важным шагом в этом направлении стало заключение 10-летнего партнерского соглашения с французской суперзвездой Килианом Мбаппе.

Котировки акций On подскочили на 6% в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке во вторник. Капитализация компании за последние три месяца упала более чем на 22% (до $9 млрд), тогда как фондовый индекс S&P 500 прибавил около 4%.

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