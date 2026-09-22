Минфин РФ 23 сентября проведет аукционы по размещению ОФЗ 26249 и 26253

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Министерство финансов России 23 сентября проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26249 и ОФЗ-ПД серии 26253 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина.

Облигации серии 26249 с погашением 16 июня 2032 года имеют 13 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 182 дня, дата выплаты 3-го купонного дохода - 23 декабря 2026 года. Ставка купонного дохода определена в размере 11% годовых (1-й купон - 54,85 рубля на облигацию и 2-14-й купоны - 54,85 рубля на облигацию).

Облигации серии 26253 с погашением 6 октября 2038 года имеют 25 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 182 дня, дата выплаты 2-го купонного дохода - 21 октября 2026 года. Ставка купонного дохода определена в размере 13% годовых (1-й купон - 64,82 рубля на облигацию и 2-26-й купоны - 64,82 рубля на облигацию).