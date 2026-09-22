Поиск

Минфин РФ 23 сентября проведет аукционы по размещению ОФЗ 26249 и 26253

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Министерство финансов России 23 сентября проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26249 и ОФЗ-ПД серии 26253 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина.

Облигации серии 26249 с погашением 16 июня 2032 года имеют 13 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 182 дня, дата выплаты 3-го купонного дохода - 23 декабря 2026 года. Ставка купонного дохода определена в размере 11% годовых (1-й купон - 54,85 рубля на облигацию и 2-14-й купоны - 54,85 рубля на облигацию).

Облигации серии 26253 с погашением 6 октября 2038 года имеют 25 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 182 дня, дата выплаты 2-го купонного дохода - 21 октября 2026 года. Ставка купонного дохода определена в размере 13% годовых (1-й купон - 64,82 рубля на облигацию и 2-26-й купоны - 64,82 рубля на облигацию).

Минфин РФ ОФЗ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рост цен на пшеницу на юге России сменился их падением

Греф подтвердил планы Сбербанка обновить рекорд по прибыли и дивидендам по итогам 2026 года

ФАС предложила учесть в НВВ электросетевых компаний расходы на безопасность

 ФАС предложила учесть в НВВ электросетевых компаний расходы на безопасность

В Молдавии начали сокращение госаппарата для экономии средств

В Оманском заливе объемы перевалки ЖУВ с судна на судно достигли рекордных 7,2 млн б/с

 В Оманском заливе объемы перевалки ЖУВ с судна на судно достигли рекордных 7,2 млн б/с

Эксперты подсчитали, что в среднем один россиянин покупает 13 цветов в год

 Эксперты подсчитали, что в среднем один россиянин покупает 13 цветов в год

Россия c 10 по 20 сентября снизила отгрузки пшеницы на экспорт почти в 4 раза

Brent подорожала до $101,74 за баррель

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,3%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,3%

Уолл-стрит выросла в понедельник, Nasdaq Composite обновил рекорд

 Уолл-стрит выросла в понедельник, Nasdaq Composite обновил рекорд
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11891 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3756 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 92 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов