Азербайджан рассчитывает стабилизировать и нарастить добычу нефти

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Азербайджан ведет работу по стабилизации добычи нефти, которая за счет новых проектов будет поддерживаться и, возможно, даже продемонстрирует рост, заявил президент страны Ильхам Алиев на совещании, посвященном государственной программе по развитию горнодобывающей и металлургической промышленности.

"Наше основное нефтяное месторождение Азери-Чираг-Гюнешли эксплуатируется почти 30 лет, и, конечно, снижение темпов добычи происходит в том числе по объективным причинам. Мы пытаемся стабилизировать эти темпы. В то же время я уверен, что новые проекты будут и дальше поддерживать добычу нефти в Азербайджане на соответствующем уровне, и надеюсь, что она даже увеличится", - сказал Алиев.

Он подчеркнул, что снижение добычи нефти является основной причиной невысоких темпов экономического роста.

"Если мы посмотрим на общее развитие экономики страны, то увидим, что темпы роста не очень высоки. Этому есть естественные причины, прежде всего снижение добычи нефти. (...) Именно поэтому наша экономика в целом, наш валовой внутренний продукт сегодня (по итогам января-августа 2026 года - ИФ) выросли на 1,2%. Это не должно нас беспокоить, поскольку более важным показателем является развитие ненефтяного сектора. Здесь за 8 месяцев текущего года наблюдается рост на 5,4%", - заявил Алиев.

Он также отметил, что уровень газификации в стране составляет 96%, Азербайджан экспортирует более 25 млрд кубометров газа в год, тогда как внутренний спрос значительно ниже этого объема.

"Ситуация в мире всем очевидна. Именно поэтому своевременно предпринятые нами шаги застраховали нас от крупных проблем", - сказал президент.

Алиев добавил, что Азербайджан получает множество заявок (на поставки газа - ИФ) и оказывает помощь в пределах своих возможностей, намереваясь продолжать эту работу.

Он также заявил, что Азербайджан располагает значительными резервными генерирующими мощностями и в ближайшие годы рассчитывает существенно нарастить экспорт электроэнергии.

Добыча нефти с газовым конденсатом в Азербайджане в 2025 году составила 27,68 млн тонн (снижение на 4,7% к 2024 году). Добыча газа выросла на 1% - до 50,92 млрд кубометров, в том числе товарного - на 0,7%, до 38,88 млрд кубометров.

Власти Азербайджана прогнозируют добычу нефти в 2026 году на уровне 27,6 млн тонн, газа - 48,44 млрд кубометров.