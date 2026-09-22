Поиск

Азербайджан рассчитывает стабилизировать и нарастить добычу нефти

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Азербайджан ведет работу по стабилизации добычи нефти, которая за счет новых проектов будет поддерживаться и, возможно, даже продемонстрирует рост, заявил президент страны Ильхам Алиев на совещании, посвященном государственной программе по развитию горнодобывающей и металлургической промышленности.

"Наше основное нефтяное месторождение Азери-Чираг-Гюнешли эксплуатируется почти 30 лет, и, конечно, снижение темпов добычи происходит в том числе по объективным причинам. Мы пытаемся стабилизировать эти темпы. В то же время я уверен, что новые проекты будут и дальше поддерживать добычу нефти в Азербайджане на соответствующем уровне, и надеюсь, что она даже увеличится", - сказал Алиев.

Он подчеркнул, что снижение добычи нефти является основной причиной невысоких темпов экономического роста.

"Если мы посмотрим на общее развитие экономики страны, то увидим, что темпы роста не очень высоки. Этому есть естественные причины, прежде всего снижение добычи нефти. (...) Именно поэтому наша экономика в целом, наш валовой внутренний продукт сегодня (по итогам января-августа 2026 года - ИФ) выросли на 1,2%. Это не должно нас беспокоить, поскольку более важным показателем является развитие ненефтяного сектора. Здесь за 8 месяцев текущего года наблюдается рост на 5,4%", - заявил Алиев.

Он также отметил, что уровень газификации в стране составляет 96%, Азербайджан экспортирует более 25 млрд кубометров газа в год, тогда как внутренний спрос значительно ниже этого объема.

"Ситуация в мире всем очевидна. Именно поэтому своевременно предпринятые нами шаги застраховали нас от крупных проблем", - сказал президент.

Алиев добавил, что Азербайджан получает множество заявок (на поставки газа - ИФ) и оказывает помощь в пределах своих возможностей, намереваясь продолжать эту работу.

Он также заявил, что Азербайджан располагает значительными резервными генерирующими мощностями и в ближайшие годы рассчитывает существенно нарастить экспорт электроэнергии.

Добыча нефти с газовым конденсатом в Азербайджане в 2025 году составила 27,68 млн тонн (снижение на 4,7% к 2024 году). Добыча газа выросла на 1% - до 50,92 млрд кубометров, в том числе товарного - на 0,7%, до 38,88 млрд кубометров.

Власти Азербайджана прогнозируют добычу нефти в 2026 году на уровне 27,6 млн тонн, газа - 48,44 млрд кубометров.

Ильхам Алиев Азербайджан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рост цен на пшеницу на юге России сменился их падением

Греф подтвердил планы Сбербанка обновить рекорд по прибыли и дивидендам по итогам 2026 года

ФАС предложила учесть в НВВ электросетевых компаний расходы на безопасность

 ФАС предложила учесть в НВВ электросетевых компаний расходы на безопасность

В Молдавии начали сокращение госаппарата для экономии средств

В Оманском заливе объемы перевалки ЖУВ с судна на судно достигли рекордных 7,2 млн б/с

 В Оманском заливе объемы перевалки ЖУВ с судна на судно достигли рекордных 7,2 млн б/с

Эксперты подсчитали, что в среднем один россиянин покупает 13 цветов в год

 Эксперты подсчитали, что в среднем один россиянин покупает 13 цветов в год

Россия c 10 по 20 сентября снизила отгрузки пшеницы на экспорт почти в 4 раза

Brent подорожала до $101,74 за баррель

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,3%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,3%

Уолл-стрит выросла в понедельник, Nasdaq Composite обновил рекорд

 Уолл-стрит выросла в понедельник, Nasdaq Composite обновил рекорд
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11891 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3756 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 92 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов