Строительство II очереди малотоннажного СПГ-комплекса "Газпрома" в Приамурье вошло в завершающую стадию

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Строительство второй очереди малотоннажного СПГ-комплекса (КСПГ) "Газпрома" в Амурской области находится в завершающей стадии, сообщает компания в релизе.

Вопрос о реализации проектов в области производства и поставок сжиженного природного газа во вторник рассмотрел совет директоров ПАО "Газпром".

КСПГ в Амурской области работает с 2023 года. Он обеспечивает поставки топлива на газовую котельную в Белогорске и заправляет дальнемагистральный автотранспорт. Как сообщалось, с вводом второй очереди мощность КСПГ вырастет вдвое - до 25,2 тыс. тонн в год.

Дополнительные объемы предназначены для удовлетворения растущего спроса на СПГ в регионе. "Газпром" отмечает, что малотоннажный СПГ востребован для заправки различных видов транспорта и техники, а также для автономной газификации. В 2025 году группа реализовала на внутреннем рынке 57,1 тыс. тонн СПГ - на 24,9% больше, чем в 2024 году.

Компания стимулирует производство в России новых видов транспорта и техники на природном газе, в частности дорожно-строительной и специальной техники (в сотрудничестве с ООО "АМК Стандарт"), а также сельскохозяйственного газомоторного транспорта (проект АО "РариТЭК Холдинг").

"По актуальным прогнозам, к 2035 году спрос на сжиженный природный газ (СПГ) на мировом рынке превысит 900 млрд куб. м - это в полтора раза больше, чем в 2025 году. Ожидается, что основной рост обеспечат страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), в частности Китай и Индия. Группа "Газпром" осуществляет поставки крупнотоннажного СПГ потребителям АТР с проекта "Сахалин-2". Ведется работа по созданию в России новых мощностей", - говорится в сообщении.

"Газпром гелий сервис" – компания-оператор ПАО "Газпром" по реализации инвестпроектов с применением криогенных технологий. На собственной базе компания сформировала крупное автотранспортное предприятие на СПГ в России для перевозки сжиженных газов.

На Дальнем Востоке компания создала комплексную производственно-логистическую сеть, включающую самое крупное в России автотранспортное предприятие, использующее отечественный СПГ-транспорт для перевозок сжиженных газов по внутренним и международным маршрутам.

С 2021 года компания реализует проекты по строительству малотоннажных комплексов сжижения газа на Дальнем Востоке и в Южном федеральном округе.