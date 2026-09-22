Прибыль российских банков в августе осталась на уровне 440 млрд рублей

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль российских банков в августе практически не изменилась и составила 440 млрд рублей, что на 0,7% ниже финансового результата июля, говорится в обзоре Банка России о динамике развития банковского сектора.

Доходность на капитал в годовом выражении была примерно как в июле (около 24%).

Основная прибыль при этом снизилась до 425 млрд рублей (-18 млрд рублей, или -4%).

Как отмечает ЦБ, на результат повлияло несколько разнонаправленных факторов. Банки нарастили расходы на резервы до 213 млрд рублей (+45 млрд рублей, +27%). Преимущественно они увеличились по корпоративному портфелю (+63 млрд рублей, почти в 2 раза), что связано с нормализацией отчислений после низкого показателя июля, когда банки восстанавливали резервы по отдельным компаниям. В августе кредитные организации сократили операционные расходы (-20 млрд рублей,-5%), в том числе на маркетинг (-13 млрд рублей,-32%). При этом незначительно увеличились чистые процентные и чистые комиссионные доходы (+6 млрд рублей, +1%).

Неосновные доходы выросли (+44 млрд рублей, +43%) за счет дивидендов от дочерних компаний (+40 млрд рублей к июлю).