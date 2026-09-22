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В России банки в августе увеличили корпоративные кредиты на 1,4%

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Российские банки в августе увеличили портфель корпоративных кредитов на 1,4%, в годовом выражении рост составил 13,2%, говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора.

В июле корпоративное кредитование выросло на 1,3%.

Как отмечает ЦБ, в августе спрос на кредиты поддерживали меньшие бюджетные расходы (3,2 трлн рублей, при этом среднемесячный объем расходов в январе-июле был равен 4,1 трлн рублей).

Почти весь прирост обеспечили корпоративные кредиты в рублях (+1,4 трлн рублей, +1,6%), он был равномерно распределен между заемщиками из разных отраслей.

Вложения банков в корпоративные облигации изменились несущественно - рост на 0,4%.

Данные о качестве кредитов юрлиц за август появятся позднее. В июле объем ссуд с признаками проблемности увеличился на 0,2 трлн рублей. Это произошло за счет рискованных реструктуризаций кредитов заемщикам из сферы недвижимости и ухудшения положения отдельных промышленных компаний. При этом доля проблемных корпоративных кредитов сократилась (-0,2 п.п., до 11,6%) на фоне роста всего портфеля.

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