Потребкредитование в августе выросло на 1,7%, ипотека - на 0,5%

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Портфель необеспеченных потребительских кредитов в августе, по предварительным данным, увеличился на 1,7% после роста на 1,1% в июле, говорится в материале Банка России "О развитии банковского сектора".

Такое существенное ускорение в целом характерно для августа, оно может быть в том числе связано с подготовкой к учебному году, а также тратами на отпуск (как и в прочие летние месяцы). По нашим оценкам, активно росла задолженность как по кредитам наличными, так и по кредитным картам, отмечает ЦБ.

Задолженность населения по ипотеке в августе, согласно предварительным данным, увеличилась на 0,5%, что сопоставимо со среднемесячными темпами февраля - июля (+0,4%).

Объем выдач в августе незначительно увеличился - на 5%, до 381 млрд рублей. На ипотеку с господдержкой пришлось около 56% выдач, что немного выше показателя июля (примерно 52%). По "Семейной ипотеке" было предоставлено 182 млрд рублей, что на 18% больше, чем 154 млрд рублей в июле.

Выдачи рыночной ипотеки в августе составили 167 млрд руб. после 175 млрд рублей в июле. Динамику сегмента сдерживают высокие ставки: по выданным за август рыночным кредитам средняя ставка по-прежнему была ~18% годовых, отмечает ЦБ.

Портфель автокредитов в августе увеличился на 0,6% после роста на 0,9% в июле. Спрос на машины поддержали маркетинговые акции автопроизводителей и дилеров.

Розничный кредитный портфель в августе вырос на 1% после увеличения на 0,8% в июле, прирост с начала года составил 5,7%.