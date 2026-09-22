Поиск

Потребкредитование в августе выросло на 1,7%, ипотека - на 0,5%

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Портфель необеспеченных потребительских кредитов в августе, по предварительным данным, увеличился на 1,7% после роста на 1,1% в июле, говорится в материале Банка России "О развитии банковского сектора".

Такое существенное ускорение в целом характерно для августа, оно может быть в том числе связано с подготовкой к учебному году, а также тратами на отпуск (как и в прочие летние месяцы). По нашим оценкам, активно росла задолженность как по кредитам наличными, так и по кредитным картам, отмечает ЦБ.

Задолженность населения по ипотеке в августе, согласно предварительным данным, увеличилась на 0,5%, что сопоставимо со среднемесячными темпами февраля - июля (+0,4%).

Объем выдач в августе незначительно увеличился - на 5%, до 381 млрд рублей. На ипотеку с господдержкой пришлось около 56% выдач, что немного выше показателя июля (примерно 52%). По "Семейной ипотеке" было предоставлено 182 млрд рублей, что на 18% больше, чем 154 млрд рублей в июле.

Выдачи рыночной ипотеки в августе составили 167 млрд руб. после 175 млрд рублей в июле. Динамику сегмента сдерживают высокие ставки: по выданным за август рыночным кредитам средняя ставка по-прежнему была ~18% годовых, отмечает ЦБ.

Портфель автокредитов в августе увеличился на 0,6% после роста на 0,9% в июле. Спрос на машины поддержали маркетинговые акции автопроизводителей и дилеров.

Розничный кредитный портфель в августе вырос на 1% после увеличения на 0,8% в июле, прирост с начала года составил 5,7%.

Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Индекс МосБиржи превысил 2300 пунктов впервые с 16 сентября

 Индекс МосБиржи превысил 2300 пунктов впервые с 16 сентября

Рост цен на пшеницу на юге России сменился их падением

Греф подтвердил планы Сбербанка обновить рекорд по прибыли и дивидендам по итогам 2026 года

ФАС предложила учесть в НВВ электросетевых компаний расходы на безопасность

 ФАС предложила учесть в НВВ электросетевых компаний расходы на безопасность

В Молдавии начали сокращение госаппарата для экономии средств

В Оманском заливе объемы перевалки ЖУВ с судна на судно достигли рекордных 7,2 млн б/с

 В Оманском заливе объемы перевалки ЖУВ с судна на судно достигли рекордных 7,2 млн б/с

Эксперты подсчитали, что в среднем один россиянин покупает 13 цветов в год

 Эксперты подсчитали, что в среднем один россиянин покупает 13 цветов в год

Россия c 10 по 20 сентября снизила отгрузки пшеницы на экспорт почти в 4 раза

Brent подорожала до $101,74 за баррель

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,3%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,3%
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11892 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3757 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 92 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов