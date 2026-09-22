Поиск

Вице-премьер Патрушев призвал не допустить затоваривания из-за высоких сборов зерна и масличных

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Сборы зерна и масличных культур в России к настоящему времени выше прошлогодних. В этих условиях важно не допустить их затоваривания, считает вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.

"В завершающую фазу постепенно переходит уборка нового урожая. Сборы на данный момент выше уровня прошлого года как по зерновым, так и по масличным. В связи с этим важно не допустить затоваривания и обеспечить ритмичную поставку продукции как на внутренний рынок, так и на экспорт. Необходима эффективная организация процессов с использованием всех логистических возможностей", - заявил Патрушев на совещании, посвящённом развитию российского экспорта сельскохозяйственной продукции. Его слова приводит пресс-служба.

Вице-премьер подчеркнул, что важно эффективно использовать транспортную инфраструктуру и четко организовать процессы на всех этапах отправки грузов. Минтрансу и Минсельхозу поручено качественно организовать работу по этому направлению и держать вопрос на постоянном контроле.

Патрушев напомнил, что для сохранения непрерывного вывоза продукции правительством РФ принимает различные меры поддержки. В том числе, выделено порядка 10 млрд рублей на субсидирование железнодорожных перевозок аграрной продукции из регионов с традиционно высокими объемами урожая.

Кроме того, разработаны необходимые решения в сфере таможенно-тарифного регулирования. Так, до конца года приостановлена уплата экспортных пошлин на зерновые, а предельный размер пошлины на растительное масло и шрот зафиксирован на уровне августа 2026 года.

Дмитрий Патрушев Минсельхоз Минтранс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Индекс МосБиржи превысил 2300 пунктов впервые с 16 сентября

 Индекс МосБиржи превысил 2300 пунктов впервые с 16 сентября

Рост цен на пшеницу на юге России сменился их падением

Греф подтвердил планы Сбербанка обновить рекорд по прибыли и дивидендам по итогам 2026 года

ФАС предложила учесть в НВВ электросетевых компаний расходы на безопасность

 ФАС предложила учесть в НВВ электросетевых компаний расходы на безопасность

В Молдавии начали сокращение госаппарата для экономии средств

В Оманском заливе объемы перевалки ЖУВ с судна на судно достигли рекордных 7,2 млн б/с

 В Оманском заливе объемы перевалки ЖУВ с судна на судно достигли рекордных 7,2 млн б/с

Эксперты подсчитали, что в среднем один россиянин покупает 13 цветов в год

 Эксперты подсчитали, что в среднем один россиянин покупает 13 цветов в год

Россия c 10 по 20 сентября снизила отгрузки пшеницы на экспорт почти в 4 раза

Brent подорожала до $101,74 за баррель

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,3%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,3%
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11892 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3757 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 92 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов