Вице-премьер Патрушев призвал не допустить затоваривания из-за высоких сборов зерна и масличных

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Сборы зерна и масличных культур в России к настоящему времени выше прошлогодних. В этих условиях важно не допустить их затоваривания, считает вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.

"В завершающую фазу постепенно переходит уборка нового урожая. Сборы на данный момент выше уровня прошлого года как по зерновым, так и по масличным. В связи с этим важно не допустить затоваривания и обеспечить ритмичную поставку продукции как на внутренний рынок, так и на экспорт. Необходима эффективная организация процессов с использованием всех логистических возможностей", - заявил Патрушев на совещании, посвящённом развитию российского экспорта сельскохозяйственной продукции. Его слова приводит пресс-служба.

Вице-премьер подчеркнул, что важно эффективно использовать транспортную инфраструктуру и четко организовать процессы на всех этапах отправки грузов. Минтрансу и Минсельхозу поручено качественно организовать работу по этому направлению и держать вопрос на постоянном контроле.

Патрушев напомнил, что для сохранения непрерывного вывоза продукции правительством РФ принимает различные меры поддержки. В том числе, выделено порядка 10 млрд рублей на субсидирование железнодорожных перевозок аграрной продукции из регионов с традиционно высокими объемами урожая.

Кроме того, разработаны необходимые решения в сфере таможенно-тарифного регулирования. Так, до конца года приостановлена уплата экспортных пошлин на зерновые, а предельный размер пошлины на растительное масло и шрот зафиксирован на уровне августа 2026 года.