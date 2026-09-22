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Минсельхоз уточнил размер пошлин на экспорт подсолнечного масла и шрота на сентябрь

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ в связи с принятием постановления правительства РФ от 19 сентября 2026 года (№ 1194) о корректировке экспортных пошлин на подсолнечное масло и шрот уточнил их ставки на сентябрь.

Пошлина на экспорт подсолнечного масла составит 7 тыс. 748 рублей за тонну вместо ранее объявленных 14 тыс. 377,7 рубля за тонну, на подсолнечный шрот - 312 рублей вместо 1 тыс. 958,8 рубля за тонну.

Как сообщалось, с 1 сентября по 31 декабря 2026 года ставки пошлин на экспорт подсолнечного масла и шрота не должны превышать показатель августа этого года - 7 тыс. 748 рублей и 312 рублей соответственно.

Минсельхоз также напомнил, что этим же постановлением правительства в период с 1 сентября по 31 декабря 2026 года обнуляются пошлины на экспорт пшеницы и меслина, а также ячменя и кукурузы.

Минсельхоз
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