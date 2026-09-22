Индекс Мосбиржи превысил 2300 пунктов в ожидании геополитических новостей

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций во вторник вырос во главе с бумагами металлургов на ожиданиях оптимистичных геополитических новостей с Генассамблеи ООН и стабилизации цены на нефтб (ноябрьский фьючерс на Brent отыграл рубеж $100 за баррель после дневной коррекции вниз), сдерживающим фактором выступили санкционные новости из Евросоюза. Индекс МосБиржи превысил рубеж 2300 пунктов (уровень недельной давности).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2300,09 пункта (+1,9%), индекс РТС - 861,92 пункта (+1,9%). Среди индексных акций лидерами роста выступили бумаги "ММК" (+5,7%), "Северстали" (+5,2%), "ФосАгро" (+4,8%), МКПАО "Озон" (+4%), "АЛРОСА" (+3,9%), "НЛМК" (+3,8%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 23 сентября, составил 84,0657 руб. (-2,97 копейки).

Новость дополняется