Рынки акций Европы не показали единой динамики во вторник

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Европейские фондовые индексы завершили торги вторника разнонаправленными изменениями.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,13% - до 642,78 пункта.

Германский DAX прибавил 0,02%, французский CAC 40 - 0,2%, испанский IBEX 35 - 0,15%. Британский FTSE 100 потерял 0,29%, итальянский FTSE MIB - 0,53%.

Инвесторы следили за геополитическими новостями, оценивая перспективы дипломатического урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

Сообщения СМИ о том, что Тегеран ждет от Вашингтона сигналов о стремлении возобновить переговоры и готов открыть Ормузский пролив в течение семи дней, если США предпримут первые шаги для ослабления военного давления, спровоцировали падение нефтяных котировок до минимумов с 8 сентября, что способствовало улучшению настроений на рынках.

Нефтяные цены заметно отступили от этих минимумов к вечеру, после выступления президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН. Глава Белого дома призвал нации объединиться в обеспечении полной экономической изоляции Ирана, а также вновь предположил, что выйти на заключение мирного соглашения с Ираном удастся после промежуточных выборов в США, намеченных на ноябрь.

"Надежды на заключение мирной сделки по-прежнему живы и существует вероятность какого-то прорыва в кулуарах ГА ООН, учитывая присутствие там стольких мировых лидеров", - отметила инвестиционный стратег Wealth Club Сюзанна Стритер. При этом она добавила, что ближневосточный конфликт стал крайне сложным, и это вынуждает инвесторов демонстрировать осторожность.

Лидером роста среди компонентов индекса Stoxx 600 стала британская сеть магазинов товаров для дома Kingfisher (+12,4%). Ритейлер отчитался о росте скорректированной доналоговой прибыли на 9,9% в завершившемся 31 июля полугодии и улучшил годовой прогноз для этого показателя до 595-635 млн фунтов стерлингов с 565-625 млн фунтов.

Бумаги инженерно-промышленной Smiths Group подорожали на 7,5% на ее сильной отчетности за фингод. Рыночная стоимость JD Sports Fashion повысилась на 6,4%, Elis - на 5,6%, Embracer Group - на 4,8%, Skanska - на 4,5%.

Позитивную динамику продемонстрировали представители полупроводникового сектора, в том числе STMicroelectronics (+4,4%), ASM International (+4,2%), Infineon Technologies (+3,2%), ASML Holding (+1,8%) и BE Semiconductor Industries (+1,7%).

Самое сильное падение котировок в сводном индексе показали Frontline (-6,4%), TP ICAP Group (-4,5%), Orange (-4,1%), Rightmove (-4,1%) и Poste Italiane (-4%).

Значительные потери понесли банки FinecoBank (-3,7%), UBS Group (-3,4%), Standard Chartered и Societe Generale (-2,3%), Deutsche Bank и Banco BPM (-1,7%), а также страховщики Allianz (-3,4%), Assicurazioni Generali (-3,3%), Munich Re (-1,4%) и Hannover Re (-0,8%).

В минусе закрылись оборонные подрядчики BAE Systems (-2,8%), Babcock International (-2,1%), Rheinmetall (-1,9%) и Leonardo (-1,4%).