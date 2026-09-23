INEOS остановит три химзавода в Великобритании из-за высоких цен на газ

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Крупный химический конгломерат INEOS из-за высоких цен на газ остановит работу трех заводов по производству ацетилов в британском Халле, объявила компания.

Предприятия были последними работавшими в Европе крупными производствами уксусной кислоты, уксусного ангидрида и этилацетата, которые применяются для производства широкого спектра продукции - лекарственных препаратов, одежды, косметики, моющих средств, строительных материалов и взрывчатых веществ. Производства в Халле в INEOS назвали одними из самых эффективных в мире и производящими минимально возможный уровень выбросов CO (углеродный след в 2 раза ниже, чем в США, и в 8 раз ниже, чем в Китае).

"С ценами на газ, которые сейчас в 12 раз выше, чем в США, и в 8 раз выше, чем в Китае, мы просто не можем конкурировать. (...) Европейским регуляторам необходимо осознать, что сочетание высоких затрат на энергию и дополнительного бремени углеродных налогов разрушает нашу европейскую производственную базу. По иронии судьбы, это приведет к увеличению выбросов CO2 из-за (импорта продукции - ИФ) менее эффективного производства в Китае и США", - прокомментировал глава INEOS Джим Рэтклифф.

INEOS начала консервировать европейские производства в 2023 году. Рэтклифф неоднократно критиковал решения европейского правительства, утверждая, что Европа "скатывается к оффшорингу своей промышленности, рабочих мест, инвестиций и выбросов". "Если европейское правительство не решит проблемы высоких затрат на энергию, налогов на выбросы диоксида углерода и обновления (производственной базы - ИФ), через следующие 20 лет от нее (химической промышленности - ИФ) мало что останется", - заявлял глава INEOS в 2024 году.