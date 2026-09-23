Поиск

INEOS остановит три химзавода в Великобритании из-за высоких цен на газ

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Крупный химический конгломерат INEOS из-за высоких цен на газ остановит работу трех заводов по производству ацетилов в британском Халле, объявила компания.

Предприятия были последними работавшими в Европе крупными производствами уксусной кислоты, уксусного ангидрида и этилацетата, которые применяются для производства широкого спектра продукции - лекарственных препаратов, одежды, косметики, моющих средств, строительных материалов и взрывчатых веществ. Производства в Халле в INEOS назвали одними из самых эффективных в мире и производящими минимально возможный уровень выбросов CO (углеродный след в 2 раза ниже, чем в США, и в 8 раз ниже, чем в Китае).

"С ценами на газ, которые сейчас в 12 раз выше, чем в США, и в 8 раз выше, чем в Китае, мы просто не можем конкурировать. (...) Европейским регуляторам необходимо осознать, что сочетание высоких затрат на энергию и дополнительного бремени углеродных налогов разрушает нашу европейскую производственную базу. По иронии судьбы, это приведет к увеличению выбросов CO2 из-за (импорта продукции - ИФ) менее эффективного производства в Китае и США", - прокомментировал глава INEOS Джим Рэтклифф.

INEOS начала консервировать европейские производства в 2023 году. Рэтклифф неоднократно критиковал решения европейского правительства, утверждая, что Европа "скатывается к оффшорингу своей промышленности, рабочих мест, инвестиций и выбросов". "Если европейское правительство не решит проблемы высоких затрат на энергию, налогов на выбросы диоксида углерода и обновления (производственной базы - ИФ), через следующие 20 лет от нее (химической промышленности - ИФ) мало что останется", - заявлял глава INEOS в 2024 году.

Европа США Великобритания Халл Ineos Джим Рэтклифф
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Котировки Brent перешли к росту и находятся у $99,62 за баррель

"ПроЗерно" ждет сокращения экспорта зерна из России в июле-сентябре в 1,6 раза

"Лемана ПРО" сменила гендиректора

 "Лемана ПРО" сменила гендиректора

План выпуска 400 тыс. Lada в 2026 г. верстали при более оптимистичном прогнозе авторынка

Dow Jones завершил торги в минусе, Nasdaq вырос и обновил рекорд

 Dow Jones завершил торги в минусе, Nasdaq вырос и обновил рекорд

Индекс МосБиржи превысил 2300 пунктов впервые с 16 сентября

 Индекс МосБиржи превысил 2300 пунктов впервые с 16 сентября
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11901 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3761 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 92 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов