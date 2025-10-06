Поиск

Ineos закроет еще два химзавода в Германии из-за высоких цен на электроэнергию

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Британская Ineos подтвердила намерение закрыть два производственных предприятия в Райнберге (Германия), это является прямым следствием "деструктивных цен на электроэнергию и выбросы углерода", а также отсутствия тарифной защиты.

Как говорится в пресс-релизе, "закрытие этих стратегически важных предприятий", производящих "важнейшие химические вещества", повлияет на 175 рабочих мест.

Подразделение Allylics производит ключевой компонент эпоксидных смол, необходимых для оборонной промышленности, аэрокосмической отрасли, автомобилестроения и инфраструктуры возобновляемой энергетики. Электрохимический завод производит хлор, необходимый для очистки воды, производства лекарств, промышленных процессов и дезинфекции, сообщила компания.

В отличие от США, которые ввели высокие пошлины, чтобы остановить поток дешевых химикатов из Азии, многие из которых производятся с использованием льготных российских нефти и газа, Европа продолжает оставлять свои рынки открытыми, подчеркивается в пресс-релизе.

"Европа совершает промышленное самоубийство. В то время как конкуренты в США и Китае получают выгоду от дешёвой энергии, европейские производители оказываются вытесненными из-за нашей собственной политики и отсутствия тарифной защиты. Тем временем импорт с высоким уровнем выбросов бесконтрольно наводняет наш рынок. Это совершенно неустойчиво, и, если не решить эту проблему немедленно, это приведёт к новым закрытиям предприятий, потере рабочих мест и усилению зависимости от других регионов в плане поставок необходимых материалов", - приводятся в пресс-релизе слова главы INEOS Inovyn Стивена Доссетта.

Ineos уже закрыла заводы в Грейнджмуте (Великобритания), Гиле (Бельгия), закрывает завод в Гладбеке (Германия) и законсервировала активы в Таво (Франция) и Марторелле (Испания).

"Теперь Ineos сосредоточится на сохранении оставшихся предприятий по производству ПВХ в Райнберге, чтобы обеспечить около 300 квалифицированных рабочих мест. Для этого требуется срочная государственная поддержка, которая позволит покрыть значительные расходы на энергопереход", - подчеркнула компания.

Ineos Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЮНЕСКО выдвинула на пост главы организации бывшего министра туризма Египта

Трамп анонсировал введение с 1 ноября пошлин на импорт грузовиков в США

Венесуэла уведомила США о плане ультраправых подорвать их посольство в Каракасе

Венесуэла уведомила США о плане ультраправых подорвать их посольство в Каракасе

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Новое дело Михаила Абызова связано с хищением средств "Российской венчурной компании"

Новое дело Михаила Абызова связано с хищением средств "Российской венчурной компании"
Обострение палестино-израильского конфликта

Трамп пообещал лидерам арабских стран, что Израиль не начнет новый конфликт

Трамп пообещал лидерам арабских стран, что Израиль не начнет новый конфликт
Нобелевская премия - 2025

Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за исследования иммунитета

Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за исследования иммунитета
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7301 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2418 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20251 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });