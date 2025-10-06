Ineos закроет еще два химзавода в Германии из-за высоких цен на электроэнергию

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Британская Ineos подтвердила намерение закрыть два производственных предприятия в Райнберге (Германия), это является прямым следствием "деструктивных цен на электроэнергию и выбросы углерода", а также отсутствия тарифной защиты.

Как говорится в пресс-релизе, "закрытие этих стратегически важных предприятий", производящих "важнейшие химические вещества", повлияет на 175 рабочих мест.

Подразделение Allylics производит ключевой компонент эпоксидных смол, необходимых для оборонной промышленности, аэрокосмической отрасли, автомобилестроения и инфраструктуры возобновляемой энергетики. Электрохимический завод производит хлор, необходимый для очистки воды, производства лекарств, промышленных процессов и дезинфекции, сообщила компания.

В отличие от США, которые ввели высокие пошлины, чтобы остановить поток дешевых химикатов из Азии, многие из которых производятся с использованием льготных российских нефти и газа, Европа продолжает оставлять свои рынки открытыми, подчеркивается в пресс-релизе.

"Европа совершает промышленное самоубийство. В то время как конкуренты в США и Китае получают выгоду от дешёвой энергии, европейские производители оказываются вытесненными из-за нашей собственной политики и отсутствия тарифной защиты. Тем временем импорт с высоким уровнем выбросов бесконтрольно наводняет наш рынок. Это совершенно неустойчиво, и, если не решить эту проблему немедленно, это приведёт к новым закрытиям предприятий, потере рабочих мест и усилению зависимости от других регионов в плане поставок необходимых материалов", - приводятся в пресс-релизе слова главы INEOS Inovyn Стивена Доссетта.

Ineos уже закрыла заводы в Грейнджмуте (Великобритания), Гиле (Бельгия), закрывает завод в Гладбеке (Германия) и законсервировала активы в Таво (Франция) и Марторелле (Испания).

"Теперь Ineos сосредоточится на сохранении оставшихся предприятий по производству ПВХ в Райнберге, чтобы обеспечить около 300 квалифицированных рабочих мест. Для этого требуется срочная государственная поддержка, которая позволит покрыть значительные расходы на энергопереход", - подчеркнула компания.