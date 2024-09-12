Поиск

Последний в Шотландии НПЗ закроется в 2025 году

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Компания Petroineos, совместное предприятие PetroChina и INEOS, подтвердила планы по прекращению работы нефтеперерабатывающего завода в шотландском городе Грейнджмаус в 2025 году.

Решение закрыть последний на территории Шотландии НПЗ было принято из-за невозможности конкурировать с подобными предприятиями в Азии, Африке и на Ближнем Востоке, говорится в сообщении компании.

По оценкам BBC, предприятие теряет порядка $500 тыс. в день и может зафиксировать убыток в размере примерно $200 млн по итогам 2024 года. С 2011 года Petroineos инвестировала в площадку свыше $1,2 млрд и понесла убытки в размере $775 млн за этот период.

Тем временем Petroineos отмечает, что поставки топлива в Шотландию будут сохранены путем конвертации НПЗ в импортный терминал, через который будут ввозиться бензин, дизтопливо, авиационное топливо и керосин.

В результате численность персонала площадки сократится примерно на 400 человек.

Завод по переработке нефти в Грейнджмаусе был основан в 1924 году компанией British Petroleum, позже переименованной в BP. Он является основным поставщиком топлива крупнейшим аэропортам Шотландии, и на него приходится 14% всех нефтеперерабатывающих мощностей Великобритании.

Шотландия Великобритания Petroineos PetroChina INEOS
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

США ввели санкции против венесуэльских чиновников в связи с итогами президентских выборов

Латвия вводит запрет на въезд автомобилей с белорусскими номерами

Совет ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции против россиян за Украину

ЕЦБ ожидаемо снизил все три ключевые процентные ставки

ЕЦБ ожидаемо снизил все три ключевые процентные ставки

Советник премьера Индии расскажет Путину о закрытой встрече Моди и Зеленского

Советник премьера Индии расскажет Путину о закрытой встрече Моди и Зеленского

Два американских туриста впервые в истории вышли в открытый космос

Nokian Tyres планирует использовать резину из бересты в производстве шин

Nokian Tyres планирует использовать резину из бересты в производстве шин

Глава UniCredit не исключил возможности поглощения Commerzbank

Что случилось этой ночью: четверг, 12 сентября

Уолл-стрит закрылась в плюсе

Уолл-стрит закрылась в плюсе
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });