Крупнейший в мире производитель фенола и ацетона закроет завод в Германии из-за высоких цен на энергию

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - INEOS Phenol, крупнейший в мире производитель фенола и ацетона, объявил о намерении прекратить производство на своем предприятии в Гладбеке (Германия), говорится в пресс-релизе компании.

"Высокие европейские цены на энергоносители в сочетании с карательной европейской налоговой политикой по выбросам CO2 сделали Европу неконкурентоспособной по сравнению с импортируемой китайской продукцией и глобальным переизбытком предложения", - поясняет компания.

Дата закрытия завода будет сообщена позднее.

Ineos подчеркивает, что "недостаточная конкурентоспособность Европы уже привела к уходу нескольких потребителей фенола и ацетона (...), а местный спрос больше не способен поддерживать площадку в Гладбеке, которая начала работать в 1954 году и требует значительных будущих инвестиций".

"Это следствие полного отсутствия конкурентоспособности в энергетической сфере в Европе и слепой преданности налогообложению выбросов углерода, что ведет к массовой деиндустриализации на всем континенте. Гладбек - не первый и, безусловно, не последний, если только регулирующие органы не проснутся и не примут меры", - приводятся в сообщении слова главы Ineos Джима Рэтклиффа.

Завод INEOS Phenol в Гладбеке способен производить 650 тыс. тонн продукции в год, на объекте работают 279 человек, косвенно он поддерживает более 1500 рабочих мест.

Фенол и ацетон применяются в производстве фар для автомобилей, смол для печатных платлопастей ветряных турбин, смол для изготовления автомобильных тормозных колодок, растворителей для использования в обрабатывающей промышленности.