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В России производство крупы в августе выросло на 17,7%, выпечка хлеба снизилась на 2,1%

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Российские крупяные заводы в августе 2026 года произвели 0,2 млн тонн крупы, что на 17,7% больше, чем в августе 2025 года, сообщил Росстат. К июлю 2026 года отмечено снижение на 9,2%.

За восемь месяцев крупяные предприятия выработали 1,2 млн тонн продукции, что на 10% больше, чем год назад.

Хлебопеки в январе-августе выпекли 3,1 млн тонн продукции, что на 0,5% меньше, чем годом ранее. Августовское производство в годовом выражении снизилось на 2,1%, до 0,4 млн тонн, в месячном - выросло на 0,1%.

Мукомольные предприятия за 8 месяцев выработали 5,7 млн тонн пшеничной и ржано-пшеничной муки, что на 0,4% больше, чем годом ранее. В августе по сравнению с августом 2025 года производство выросло на 0,9%, до 0,7 млн тонн, по сравнению с июлем этого года - на 6,4%.

Кондитерские предприятия за восемь месяцев произвели 2,6 млн тонн продукции, что на 3,1% меньше, чем годом ранее. В августе в годовом выражении производство снизилось на 2,3%, до 0,3 млн тонн, в месячном - выросло на 10,5%.

Производство сахара в августе составило 0,5 млн тонн, что на 13,6% меньше, чем год назад, за восемь месяцев - 1,3 млн тонн (на 2,7% больше).

Росстат
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