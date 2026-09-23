Поиск

Производство муки в РФ в 2026 г. и ее экспорт ожидаются на уровне 2025 г.

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Производство муки в РФ в 2026 году составит 9,5 млн тонн, что соответствует показателю 2025 года. Ее экспорт также практически сохранится на уровне прошлого года - 528 тыс. тонн (529 тыс. тонн в 2025 году), сообщается в презентации Союза мукомольных и крупяных предприятий, представленной на конференции "Мельница-2026" в среду.

Как заявил президент союза Игорь Свириденко, производство муки в РФ "относительно стабильно с 2018 года". В этом году на пшеничную муку придется 8,75 млн тонн (8,8 млн тонн в 2025 году) из прогнозируемых 9,5 млн тонн.

Экономика"Агроэкспорт" оценил потенциал роста производства муки в 5 млн т при наличии рынков сбытаЧитать подробнее

Говоря об экспорте, глава союза напомнил, что показатель в 1 млн тонн был превышен в 2023 году, в 2024 году он вырос почти до 1,2 млн тонн. "Однако дальнейшая ситуация, связанная прежде всего с финансовой политикой государства, с укреплением курса рубля, со снижением плавающей пошлины на зерно, привела к тому, что экспорт у нас начал падать", - сказал он.

В результате РФ с третьего места в мировом рейтинге потеснил Узбекистан, который "перекрыл нам дорогу на традиционные рынки Средней и Центральной Азии". "А на четвертом месте буквально подпер нас Египет", - добавил он.

По данным федерального центра "Агроэкспорт", Узбекистан в 2025 году экспортировал почти 1,5 млн тонн муки.

"В этом году у нас прогноз фактически на уровне прошлого года. Надеюсь, что мы сможем справиться с этой ситуацией", - заявил Свириденко.

РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"ПроЗерно" ждет сокращения экспорта зерна из России в июле-сентябре в 1,6 раза

"Лемана ПРО" сменила гендиректора

 "Лемана ПРО" сменила гендиректора

План выпуска 400 тыс. Lada в 2026 г. верстали при более оптимистичном прогнозе авторынка

Dow Jones завершил торги в минусе, Nasdaq вырос и обновил рекорд

 Dow Jones завершил торги в минусе, Nasdaq вырос и обновил рекорд

Индекс МосБиржи превысил 2300 пунктов впервые с 16 сентября

 Индекс МосБиржи превысил 2300 пунктов впервые с 16 сентября

Рост цен на пшеницу на юге России сменился их падением

Греф подтвердил планы Сбербанка обновить рекорд по прибыли и дивидендам по итогам 2026 года

ФАС предложила учесть в НВВ электросетевых компаний расходы на безопасность

 ФАС предложила учесть в НВВ электросетевых компаний расходы на безопасность
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11900 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3761 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 92 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов