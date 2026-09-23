Производство муки в РФ в 2026 г. и ее экспорт ожидаются на уровне 2025 г.

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Производство муки в РФ в 2026 году составит 9,5 млн тонн, что соответствует показателю 2025 года. Ее экспорт также практически сохранится на уровне прошлого года - 528 тыс. тонн (529 тыс. тонн в 2025 году), сообщается в презентации Союза мукомольных и крупяных предприятий, представленной на конференции "Мельница-2026" в среду.

Как заявил президент союза Игорь Свириденко, производство муки в РФ "относительно стабильно с 2018 года". В этом году на пшеничную муку придется 8,75 млн тонн (8,8 млн тонн в 2025 году) из прогнозируемых 9,5 млн тонн.

Говоря об экспорте, глава союза напомнил, что показатель в 1 млн тонн был превышен в 2023 году, в 2024 году он вырос почти до 1,2 млн тонн. "Однако дальнейшая ситуация, связанная прежде всего с финансовой политикой государства, с укреплением курса рубля, со снижением плавающей пошлины на зерно, привела к тому, что экспорт у нас начал падать", - сказал он.

В результате РФ с третьего места в мировом рейтинге потеснил Узбекистан, который "перекрыл нам дорогу на традиционные рынки Средней и Центральной Азии". "А на четвертом месте буквально подпер нас Египет", - добавил он.

По данным федерального центра "Агроэкспорт", Узбекистан в 2025 году экспортировал почти 1,5 млн тонн муки.

"В этом году у нас прогноз фактически на уровне прошлого года. Надеюсь, что мы сможем справиться с этой ситуацией", - заявил Свириденко.